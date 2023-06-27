Шойгу может присвоить себе ЧВК "Вагнер", — эксперт

Министр обороны РФ Сергей Шойгу имеет реальную возможность присвоить себе "вагнеровцев", которые останутся в России. Политик до сих пор является приближенным лицом Путина и продолжает удерживать сильные позиции.

Глава Минобороны Сергей Шойгу встроен в систему кремлевского режима и входит в так называемый круг путинских друзей. Поэтому представляется маловероятным, что его сместят, скорее, он возьмет на себя управление ЧВК "Вагнер". Об этом в комментарии Фокусу рассказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко.

"Шойгу довольно близкий человек Путину, и вряд ли его могут убрать. У него наоборот сейчас есть реальная возможность присвоить "вагнеровцев" и распоряжаться ими, как хочет. Возможно, просто расформирует, возможно, поступит по-другому. И продемонстрирует всем остальным, что с ним не стоит входить в конфликты, он сильная фигура. Также я хочу напомнить, что накануне мятежа Шойгу принял решение о том, что в России необходимо создать резервную армию. Об этом он говорил публично. Эта резервная армия не должна будет отправляться в районы ведения боевых действий, а будет находиться где-то рядом с ними. Если Шойгу не отправят в отставку, это будет означать усиление его позиции", — рассказал Фокусу Жовтенко.

Эксперт отмечает, что у Путина есть страхи, о которых он постоянно говорит и о которых думает. Среди них: возможность гражданской войны в России, распад России и ее тотальное поражение.

Больше читайте в материале Фокуса "Путина ждет дворцовый переворот: мятеж Пригожина показал, чего боится российский диктатор".

Напомним, что подобные оценки дают и аналитики из "Института исследования войны". Судя по всему, Сергей Шойгу останется во главе Минобороны, хотя ходят слухи о сменщике главы министра обороны.

Также сообщалось, что у Зеленского высмеяли заявления Путина о мятеже. Беглые президенты очень вдохновляют, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк, добавив, что российский президент попытался дважды оправдать "свою валдайскую смелость", для чего приставил к награде российских военных, которые якобы не допустили гражданской войны.