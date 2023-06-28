Будут воевать с партизанами: эксперт рассказал, какой будет самая первая задача для ЧВК "Вагнер" в Беларуси

По словам генерал-майора Игоря Гуськова, Александр Лукашенко не позволит разместить на своей территории слишком много наемников. Особенно после попытки государственного переворота в России.

В Беларуси уже готовят военную базу для ЧВК "Вагнер" на территории одной из воинских частей, которая расположена как можно дальше от Минска. Самой первой задачей для наемников может стать борьба с партизанским движением против Лукашенко. Об этом в комментарии Фокусу рассказал руководитель аналитической группы Украинского центра аналитики и безопасности, генерал-майор СБУ Игорь Гуськов.

"ЧВК "Вагнер" имеет бесценный опыт, которого нет у белорусской армии и даже спецслужб. Это, в первую очередь, опыт контрпартизанской войны из Африки. По моему мнению, и по моему опыту, ЧВК "Вагнер" не будет видно на территории Беларуси. В первую очередь, это будут командиры, которые наиболее близки и лояльны к Пригожину. Лукашенко далеко не дурак, чтобы заводить на свою территорию большое количество людей, которые уже показали свою готовность и умение организовывать мятежи против власти", — говорит Фокусу Гуськов.

Он считает, что деятельность ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси будет незаметной для широкой общественности. А вместе с Пригожиным туда перейдут наиболее близкие и верные ему командиры.

"По моему опыту, "вагнеровцев" будет не более тысячи человек, я бы даже сказал, что несколько сотен наиболее опытных, не зеков и не рядовых бойцов", — сообщил он.

Больше читайте в материале Фокуса "Концерт "Вагнера" для Лукашенко. Чем будут заниматься военные наемники Пригожина в Беларуси".

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране не стоит бояться наемников, ведь те смогут поделиться опытом и проинструктировать военных по применению оружия. Он также рассказал о том, как с ним связался Владимир Путин во время попытки Евгения Пригожина осуществить военный переворот в Российской Федерации.