ЧВК "Вагнер" может стать личной гвардией Александра Лукашенко, — эксперт

Координатор направления безопасности Глеб Парфенов убежден, что странам НАТО необходимо укрепить границу ЕС рядом с Беларусью, ведь в случае размещения там наемников — угроза колоссальная.

Часть наемников ЧВК "Вагнер", которые вместе с Евгением Пригожиным перейдут на территорию Беларуси, могут создать личную гвардию Александра Лукашенко. Об этом в комментарии Фокусу рассказал координатор направления безопасности Центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов.

"Надо принимать во внимание, что мы еще до конца не знаем всей обстановки. Потому что, например, база "Вагнера" в Краснодарском крае работает, набор в него в городах России все еще активен. Скорее всего в Беларусь переедет костяк, который будет выполнять несколько задач, прежде всего как преторианская гвардия лояльная исключительно к Лукашенко, и выполнять задачи в белорусских активах и амбициях в Африке", — говорит эксперт.

Парфенов отмечает, что из-за вероятного присутствия ЧВК "Вагнер" в Беларуси, странам НАТО нужно усилить давление на Минск, ведь это рядом с границей ЕС.

"Надеюсь, что НАТО усилит присутствие и давление на Беларусь. Но это будет касаться исключительно Польши и стран Балтики. Вот, буквально недавно подвергли критике планы размещения бригады Бундесвера в Балтике, потому что военные угрожают увольнениями из армии в случае долгосрочного размещения. Это, на самом деле, очень критический момент, и красноречивый", — отмечает он.

Больше читайте в материале Фокуса "Концерт "Вагнера" для Лукашенко. Чем будут заниматься военные наемники Пригожина в Беларуси".

Напомним, в Государственном департаменте США выразили желание, чтобы российская частная военная компания, известная как ЧВК "Вагнер", остановила свою деятельность и прекратила свое существование. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Он отметил, что представители ЧВК "Вагнер", независимо от того, где они появляются, приносят с собой "смерть и разрушение".