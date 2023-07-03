60 суток или 2,2 млн залога: суд вынес меру пресечения нардепу от ЕС Алексееву

По информации журналистов, на заседании суда прокуроры настаивали на сумме залога в 10 миллионов гривен, но позже её уменьшили. Народный депутат сразу отметил, что денег у него нет, но друзья постараются решить проблему.

Народному депутату от партии "Европейская солидарность" Сергею Алексееву выбрали меру пресечения. Следующие два месяца он проведет в заключении. Об этом сообщает издание "Укринформ" 3 июля.

По информации из зала заседаний, Лычаковский районный суд города Львов постановил, что политик Сергей Алексеев, который подозревается в деле о мошенничестве, будет помещен за решетку на 60 суток. После этого должно состояться новое слушание.

При этом, арест будет происходить с возможностью внесения залога на сумму 2 миллиона 264 тысячи гривен. Изначально прокуратура настаивала на сумме залога в 10 миллионов гривен.

Народный депутат сразу заявил, что у него лично нет такой суммы денег, но друзья и близкие постараются ее собрать. Некоторые коллеги по партии Сергея Алексеева, отмечают журналисты, обвиняют суд в затягивании времени, ведь после 18:00 оплату провести невозможно.

Офис генпрокурора сообщил политику о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Дело Сергея Алексеева: что известно

30 июня в Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что народный депутат обещал "отмазать" гражданина другой страны от экстрадиции и потребовал с него за эту услугу 50 тысяч долларов.

Когда об этом стало известно, спецслужбы сразу занялись вопросом его задержания.

"Парламентарий "гарантировал" использовать собственные связи в суде, чтобы там отменили решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца", — написали в Службе безопасности Украины.

Сергей Алексеев успел получить взятку в размере 20 тысяч долларов и был пойман во время того, как получал остаток.

В свою защиту народный депутат в тот же день решил обратиться с трибуны Верховной Рады к народу. Он отметил, что получил крупную сумму денег за работу адвокатов, а все обвинения считает не более, чем политическим преследованием.

Напомним, первое заседание должно было пройти 1 июля, однако политик не пришел на него, поэтому пришлось перенести. В пресс-службе партии "Европейская солидарность" заявили, что это произошло из-за того, что нардеп в этот момент находился в Верховной Раде.