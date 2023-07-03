Грузия должна вернуть Саакашвили: МИД проведет "жесткий разговор" с послом

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, Тбилиси должна прекратить издевательство и вернуть гражданина Украины.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что с послом Грузии проведут "жесткий разговор" и потребуют возвращения в Украину Михаила Саакашвили. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы считаем, что Грузия должна прекратить издевательство над Михаилом Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он — гражданин Украины", – приводит министерство слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

Суд над Саакашвили в Грузии

Саакашвили, у которого есть украинское гражданство, арестовали в Тбилиси осенью 2021 года после того, как он тайно вернулся в страну. Тогда в отношении уже был вынесен заочный приговор в виде 6 лет тюремного заключения по делу о превышении должностных полномочий.

Михаил Саакашвили

В связи с проблемами со здоровьем Саакашвили был переведен в гражданскую клинику в Тбилиси. Политик и его сторонники не исключают, что состояние ухудшилось из-за отравления. Грузинское руководство, в свою очередь, считает такие выводы бездоказательными.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский также призвал Грузию вернуть Саакашвили в Украину. Он поручил дипломатам вызвать грузинского посла в Киев и выразить протест из-за того, что Саакашвили длительное время находится в заключении. Зеленский также поручил МИДу предложить послу в течение 48 часов покинуть Украину для консультаций.

Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили, заявил Зеленский и также напомнил, что официальный Тбилиси не в первый раз призывают остановить издевательство и договориться о возвращении Саакашвили.

Ранее появилось видео допроса, на котором Саакашвили выглядит явно нездоровым и сильно похудевшим. Бывший президент Грузии и председатель Одесской ОГА, находясь в тбилисской клинике, дистанционно подключился к заседанию суда. Это произошло впервые с февраля текущего года.