Готов на все, чтобы выжить: Путин хочет купить силовиков после мятежа Пригожина, — NYT

По словам журналистов, Путин уже скоро столкнется с новыми угрозами. Он продолжает укреплять аппарат безопасности, который состоит из представителей различных групп интересов.

Президент РФ Владимир Путин хочет подкупить всех своих силовиков после бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он уделяет особое внимание личной безопасности. Об этом пишет издание The New York Times.

Сообщается, что глава Кремля избегал крупномасштабных чисток, которые другие авторитарные лидеры проводили в ответ на попытки государственного переворота. Возможно, он боится дальнейшей дестабилизации своей системы власти.

"Президент действует очень рационально", — сказала российская оппозиционерка Екатерина Шульман.

По ее словам, Путин готов на все ради своей безопасности, он не остановится ни перед чем, чтобы выжить. Его реакция на произошедшее 24 июня скорее похожа на "пряник, чем на кнут". Сейчас система власти в РФ очень хрупкая, чтобы надеяться на масштабные чистки.

По мнению политических аналитиков, Путин уже скоро столкнется с новыми угрозами. Он продолжает укреплять аппарат безопасности, который состоит из представителей различных групп интересов.

Как заявил, профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов, в долгосрочной перспективе Путин уже проиграл.

"Вполне возможно, что, глядя на то, как развивался мятеж Пригожина, некоторые другие игроки в силовых структурах увидели, скажем так, более правдоподобный образ действий для себя", — сказал Голосов.

Аналитики считают, что продолжающаяся война против Украины тоже является фактором дестабилизации системы власти в РФ. По мнению научного сотрудника Немецкого института международных отношений Николая Петрова, Путин сейчас стоит перед дилеммой.

"Если оставить принцип лояльности важнее эффективности, то не будет тех рисков, которые были связаны с мятежом. Но и надежды на более эффективное функционирование системы тоже не будет", — сказал он.

Напомним, что СМИ 4 июля сообщили, что Си Цзиньпин лично предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине. По данным журналистов, слова китайского лидера может быть достаточно, для того чтобы президент РФ не применял ЯО. Впрочем, многие сомневаются в искренности Пекина.

Однако затем в Кремле сказали, что Цзиньпин не предостерегал Путина от применения ядерного оружия в Украине. По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, вся информация о разговорах лидеров двух стран якобы полностью отражена в официальных документах, поэтому все остальное является "вымыслами".