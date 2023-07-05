Российская армия воюет в Украине новыми танками и может получать их до 1500 единиц в год, — эксперт

Россия пополняет свою армию танками снятыми с хранения, отремонтированными и теми, что успевает изготовить. Все заводы вместе могут отдавать около 120 танков в месяц.

На сегодня четыре российских танкостроительных завода могут выдавать армии около 120 танков в месяц. Сюда относятся — новые, снятые с консервации и отремонтированные танки Т-62, Т-54/55, Т-72, Т-80 и Т-90 в различных модификациях.

Об этом в комментарии Фокусу рассказал эксперт по бронетанковой технике, офицер танковых войск в отставке Николай Саламаха.

"Все вместе заводы могут отдавать около 120 танков в месяц, то есть, примерно 1400-1500 единиц в год. Замечу, что речь идет обо всех вместе танках — снятых с хранения, после капитального ремонта, модернизации и новых. Примерно столько же потеряла РФ в Украине. Полномасштабное вторжение в Украину РФ начала имея в строю примерно 3700-3800 танков, по данным Генштаба ВСУ, все это количество уже было уничтожено. Из этого можно сделать вывод, что сейчас в строю российской армии только новые поступления — это новые танки, снятые с хранения и отремонтированные", — объясняет Саламаха.

Эксперт уточняет, что сейчас в РФ танками занимаются только четыре профильных завода. Так, "Уралвагонзавод", кроме танков Т-90М, также он модернизирует Т-72Б до модификации Т-72Б3. Сегодняшняя способность по Т-90М около 100-120 единиц в год. Завод в Стрельне под Санкт-Петербургом также модернизирует Т-72Б до модификации Т-72Б3. В Омске на "Омсктрансмаше" модернизируют танки Т-80Б до модификации Т-80БВМ. 103 бронетанковый ремонтный завод в Атамоновке (Читинская область) занимается снятием с хранения и капитальным ремонтом танков Т-62М.

Больше читайте в материале Фокуса"Эшелоны с Т-90М: откуда Россия берет новые танки для войны в Украине и сколько их".