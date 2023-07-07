Неприкрытая угроза. Кто и зачем собирался устроить аварию на Запорожской АЭС

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заверил, что угроза спланированной аварии на Запорожской атомной станции уменьшается. Но еще несколько дней назад правительство серьезно готовилось к эвакуации населения и давало рекомендации, как действовать в случае взрыва. Фокус разбирался, с какой целью была организована кампания вокруг ЗАЭС и чего ждать дальше.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что угроза теракта на захваченной российскими войсками ЗАЭС снижается. При этом он не уточнил причин, по которым эта угроза уменьшается, но отметил, что Украина принимает различные меры, как публичные, так и скрытые, в этой сфере.

"Я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы постепенно уменьшается", — сообщил Буданов в интервью The Times.

Интересно, что интервью было опубликовано 5 июля, в день, на который прогнозировали теракт.

Днем ранее ГУР МОУ и Генштаб ВСУ предупредили о возможности провокации на Запорожской АЭС. По полученным данным, на кровле третьего и четвертого энергоблоков были установлены посторонние предметы, которые могут оказаться взрывными устройствами. Потенциальная возможность ядерной катастрофы стала темой дня, в СМИ начали публиковать карты территорий, которые могут попасть под радиационное загрязнение, население предупредили о возможности эвакуации, а Минздрав предоставил рекомендации как действовать на случай аварии.

Стоит заметить, что впервые дата возможной катастрофы на ЗАЭС прозвучала именно от российской стороны. Советник председателя концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа рассказал, что якобы украинская сторона планирует ударить по Запорожской АЭС в ночь на 5 июля ракетой "Точка-У", в которую заранее будут заряжены радиоактивные отходы. По его словам, эти отходы были заранее изъяты на Южноукраинской АЭС. Впоследствии эту информацию разогнали в информационном поле пропагандистские паблики и Телеграм-каналы.

Напомним, что впервые о подготовке подрыва ЗАЭС сообщил именно Буданов в интервью британскому изданию The New Statement. 25 июня он рассказал, что российское руководство разработало и утвердило план.

Кто такой Ренат Карчаа

Во всей этой истории стоит обратить внимание на советника "Росэнергоатома" Рената Карчаа. Согласно его публичной биографии, Карчаа — PR-менеджер, специалист по антикризисным коммуникациям, политтехнолог, юрист и консультант в государственном управлении. В свое время занимал должность заместителя губернатора Мурманской области. В 2008 году приглашен на работу в Администрацию президента Дмитрия Медведева как советник управления президента.

Ренат Карчаа (слева) рассказывает гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси свою правду Фото: Getty Images

Впоследствии, не имея профильного образования, Карчаа перешел на работу в корпорацию "Росатом", которую тогда возглавлял Сергей Кириенко, нынешний первый заместитель главы Администрации Владимира Путина. С 2005 по 2016 годы Кириенко был генеральным директором "Росатома", сейчас остается неформальным куратором корпорации. Карчаа успел поработать в Центральной избирательной комиссии РФ, корпорации "Роскосмос", Министерстве регионального развития РФ.

В российских СМИ часто выступал как эксперт по вопросам Кавказа, поскольку вырос в Абхазии. В российской оппозиционной прессе Рената Карчаа также связывают с Сергеем Кириенко.

Какова роль Сергея Кириенко в техногенных катастрофах в Украине

Уже 6 июля Сергей Кириенко наведался на позиции российских оккупационных войск вблизи поврежденного Антоновского моста в Херсонской области. Подобный жест он делал после подрыва Каховской ГЭС, тогда чиновник проинспектировал затопленные территории Голой Пристани и Алешек. На сегодня Кириенко является куратором новых оккупированных Россией территорий. Западные аналитики называют его одним из возможных преемников Путина во главе Российской Федерации.

Например, в марте 2023 года "Фонд Карнеги за глобальный мир" писал, что Кириенко без лишнего шума добился огромного влияния в РФ. Он, как куратор внутренней политики, теперь занимается не только выборами, системными партиями и сопровождением губернаторских назначений. У Кириенко все больше контроля над системой образования, пропагандой и официальной культурой. Расширять империю Кириенко помогает сеть аутсорсеров — автономных некоммерческих организаций (АНО) и фондов, подконтрольных политблоку Кремля. В них также входят Центр организации партнерства и сеть Агентства стратегических инициатив (АСИ), директором которых является Ренат Карчаа.

Первого заместителя администрации Путина Сергея Кириенко считают его потенциальным преемником

В разговоре с Фокусом экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев подтвердил связь Карчаа с Кириенко, но отрицал, что идея подрыва ЗАЭС — это инициатива первого замглавы администрации Путина.

"Первоисточник идеи с аварией на ЗАЭС действительно находится в Москве, но это не вопрос Кириенко, это не его уровень, это больше военные начальники", — говорит Пономарев.

По его мнению, таким образом в Кремле пытаются запугать Запад, мол, если что-то произойдет, пострадает вся Восточная Европа, а виноватой в этом будет Украина.

Возможно ли повторение Чернобыльской катастрофы в Энергодаре

6 июля президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что на ЗАЭС остаются около 700 россиян. Станция заминирована, а на крышах энергоблоков размещены пулеметные гнезда

"Их количество там то увеличивается, то уменьшается. По последней информации, там находятся около 700 военных. Фактически там есть и взрывчатка, и оружие. Есть другие вещества, которые не нужны на этом объекте. Станция заминирована", — сказал Котин в эфире телемарафона.

Политический аналитик Александр Кочетков объясняет, что риск аварии на ЗАЭС существует с момента захвата станции российскими войсками, он статичен и не меняется. Не стоит рисовать сценарии вроде Чернобыльской катастрофы — это совершенно разные станции, они находятся в разных условиях и состояниях.

"Благодаря МАГАТЭ, реакторная зона ЗАЭС сейчас находится в неактивном состоянии, что делает невозможным масштабный выброс, даже если она будет повреждена. Вероятность подрыва взрывчатки на крыше энергоблока не нанесет никакого вреда, станцию проектировали и строили так, что она должна выдержать падение авиалайнера, землетрясение от 7 до 9 баллов, взрыв термоядерного заряда по соседству", — поясняет он Фокусу.

Чего ждать дальше на ЗАЭС

При этом опрошенные Фокусом аналитики уверены, что информационная кампания вокруг возможной аварии на ЗАЭС была спровоцирована украинской стороной с подачи РФ. Украинское политическое руководство показало, что в эту игру можно играть вдвоем, обвинив в ответ российскую сторону в подготовке к аварии.

"Здесь было главным привлечь внимание Запада к такой проблеме, чтобы не получилось, что вероятная авария просто вызовет очередное беспокойство, как мы это увидели в ситуации с Каховской ГЭС. Все, кто хоть немного интересуется этой темой, понимают, что аварии, как это было на Чернобыльской АЭС, не может быть", — объясняет Фокусу бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Российское руководство не оставит попыток нанести максимальный экономический и экологический ущерб Украине

По словам Александра Кочеткова, нагнетание ситуации вокруг ЗАЭС можно объяснить только использованием вероятности теоретической техногенной катастрофы в пользу политического давления. И каждая сторона имеет при этом свои цели.

"Украинская власть использует все возможные инструменты для давления на союзников, на их неповоротливость и бюрократию. Это попытка напугать бессмысленным, неконтролируемым врагом, который держит при помощи ЗАЭС в заложниках всю Европу. Это сигнал, что нужно предоставить необходимое вооружение, чтобы освободить эту территорию и взять под контроль крупнейшую в Европе атомную станцию. Определенный результат от таких действий уже есть, нас услышали, есть сдвиги, хотя и они пока не публичные. Мне кажется, что напугать удалось, об этом может свидетельствовать заявление Буданова об уменьшении угрозы катастрофы на станции", — говорит аналитик.

В свою очередь, российская сторона пытается доказать, что Украина — безответственная, готова устроить провокацию, не имеет контроля над крупнейшей в Европе АЭС.

По мнению Ивана Ступака, Россия не оставит идеи нанести вред ЗАЭС. Политика Кремля следует своеобразной деиндустриализации Украины, там пытаются уничтожить все, что было построено во времена СССР. Обо всем этом упоминал Путин в речи накануне объявления так называемой "специальной военной операции".