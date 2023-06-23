Биологическое оружие и боевые комары: как Россия повышает градус эскалации и шантажа в Украине

Российские официальные лица начали снова поднимать тему биолабораторий и биологического оружия в Украине. Это добавилось к комплексу угроз использования ядерного вооружения и вероятности масштабных техногенных катастроф. Фокус разбирался, что именно стоит за такими заявлениями российского руководства и чего ждать дальше.

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Российское руководство уже на официальном уровне снова вернулось к заявлениям о биологическом оружии в Украине и вероятности его применения. 19 июня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге заявил об увеличении количества американских военных биолабораторий. В них могут создать искусственные очаги особо опасных инфекционных болезней.

По его словам, исследования, проводимые в США, имеют выраженный военно-прикладной характер. Известно о патенте на беспилотные летательные аппараты, которые могут доставлять комаров — переносчиков болезни. В частности, малярии, лихорадки Западного Нила.

"Подобный способ заражения противника дал бы значительный военный эффект", — сказал Кириллов.

Правда, начальник войск РХБЗ не объяснил, как комары должны определять — где свой, а где враг, чтобы укусить именно кого надо.

Несмотря на абсурдность подобных заявлений, российские официальные лица уже не однажды пускали их в ход. Впервые о боевых комарах с трибуны ООН заявил российский представитель Василий Небензя в октябре 2022 года. Тогда дипломат рассказал о полученных документах с описаниями проектов исследования странами "коллективного Запада" возможности распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа, болезни Ньюкасла, и летучих мышей, в том числе способных инфицировать человека возбудителями чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов, которые могут рассматриваться как средства доставки. Более того, на сайте Министерства обороны РФ даже появился целый раздел, где каждый желающий может ознакомиться со скан-копиями таких документов.

Все желающие могут ознакомиться с документами о западных биолабораториях в Украине, заявляют в МО РФ Фото: Скриншот

Уже в феврале 2023 года тот же Кириллов сообщил, что США готовят провокации с применением токсичных веществ, обвинив в том РФ. В свою очередь представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что РФ, вопреки международным обязательствам и Конвенции о биологическом оружии, продолжает работы над наступательным биологическим оружием.

"Использование биологического оружия запрещено международными конвенциями, но действительно можно утверждать, что работы по его исследованию ведутся. Об этом никто открыто не говорит, но это так. Еще в СССР некоторые мои одноклассники, выпускники Военно-медицинской академии имени Кирова получали распределения в подобные лаборатории. Об этом рассказывали уже через десятки лет спустя, да и то, без всяких деталей", — рассказывает Фокусу военный эксперт Олег Стариков.

По его мнению, подобные заявления от официальных лиц РФ следует воспринимать, как элемент информационно-психологической спецоперации.

Обладает ли Россия биологическим оружием

В марте 2021 года президент России Владимир Путин в ответ на слова американского лидера Джозефа Байдена о том, что он убийца, оскорбленно ответил: "Кто как обзывается, так и называется". Собственно, это и является той базовой скрепой для российской пропаганды и информационно-психологических операций в Украине и мире. Все, в чем Кремль обвиняет других, он предварительно делает сам или планирует сделать.

Как уже рассказывал Фокус, одним из признаков применения Россией любого оружия массового поражения является длительная информационная подготовка. Это делается для того, чтобы скрыть собственные действия или подготовку к использованию, перевести внимание на другую сторону и обеспечить себе своеобразное алиби. В отличие от ядерного вооружения, использование которого будет зафиксировано спутником еще во время выемки ядерных зарядов из объектов хранения, биологическое оружие так не отслеживается.

Бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко отравили полонием-210 в Лондоне в 2006 году Фото: скриншот

Россия имеет мощную базу для разработки биологического оружия и боевых отравляющих веществ, полученную в наследство от СССР. В каком состоянии она находится, это другой вопрос, но за последние десятилетия именно Кремль попадал в международные скандалы. Сюда надо вспомнить отравление бывшего офицера российской ФСБ Александра Литвиненко полонием-210 в Великобритании в 2006 году. Этот изотоп редкий и сложный для обнаружения в организме. Впоследствии были попытки отравления с помощью вещества "Новичок" бывшего офицера ГУР РФ Сергея Скрипаля и его дочери, оппозиционера Алексея Навального.

Если говорить о масштабном применении неконвенционального оружия со стороны РФ, то стоит вспомнить войну в Сирии. В 2013 году режим Башара Асада, имевший поддержку Кремля, использовал в Гуте нервно-паралитический газ "Зарин". Тогда погибло более 1400 человек. Уже через два года Москва начала неприкрытую военную кампанию в Сирии, с тех пор было зафиксировано несколько сотен химических атак, в частности, с использованием хлора. Кремль обвинил в этих преступлениях войска оппозиции и западные спецслужбы.

Пойдет ли Путин на использование биологического оружия в Украине

Специалисты отмечают, что, несмотря на всю нелепость и бред заявлений России о биологическом оружии в Украине, это сигнал об угрозе вероятности его применения. То есть, это косвенная угроза возможности атаки с использованием химического или биологического оружия.

По словам военного аналитика Петра Черника, разговоры о "боевых комарах" не имеют ничего общего с реальностью, ведь не существует такого вооружения, чтобы даже теоретически, их использовать. Поэтому это больше продукт для внутреннего российского потребителя, чтобы поднять уровень страха в российском обществе, для реконсолидации населения вокруг Путина. Вместе с тем, Черник уверен, что РФ может использовать в Украине другие виды биологического оружия.

"Я думаю, они готовятся и могут применить какой-то другой вид биологического оружия. Кремль уже всех убедил, что не придерживается никаких правил и принципов войны в Украине", — говорит он Фокусу.

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По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, к систематическим угрозам применения ядерного вооружения Путин добавил еще и биологическое оружие. Это все надо рассматривать в едином комплексе сценария, который сейчас разыгрывает Кремль.

"Российское руководство запустило многоаспектный сценарий — ядерный шантаж, искусственные техногенные катастрофы и биологическое заражение больших территорий. Это все комплексный сценарий, так называемая игра в долгую. Замечу, что подрыв Каховской ГЭС является не отдельным эпизодом, а именно частью этого сценария. Сюда же надо добавить угрозы в отношении Запорожской АЭС и завода "Крымский титан", — говорит Снегирев Фокусу.

В отличие от ядерного, подготовку к использованию химического или биологического оружия сложно отследить Фото: Открытие источники

Снегирев отмечает, что все это делается на фоне мощной информационной кампании по миротворческим инициативам в российско-украинской войне.

"Все это является частью одного плана по повышению военно-политического градуса. Это излюбленная тактика шантажа Путина, направленная в первую очередь на ЕС и НАТО, чтобы они надавили на Украину для начала переговоров. Для Украины это создание, если говорить терминологией спецслужб, "принципа весов" или "вилки", когда ни один из вариантов не является приемлемым. В случае переговоров мы получим замороженный конфликт и нужную паузу для Путина. Если ничего не будем делать, то РФ пойдет на дальнейшую эскалацию именно с использованием техногенных катастроф и, вероятно, биологического заражения территорий", — отмечает он.

Эксперт напоминает, что новейшая военная доктрина РФ говорит о создании предпосылок для капитуляции врага еще в момент подготовки к переговорам. Собственно, это и пытается сейчас разыграть Кремль.

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