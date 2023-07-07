"Мы не на одной волне": в Латинской Америке не хотят говорить с ЕС об Украине, – СМИ

Латиноамериканские политики "удалили все об Украине" из текста, предложенного европейскими дипломатами накануне совместного саммита.

Страны Латинской Америки не хотят включать Украину в повестку дня на грядущем совместном саммите с Европейским союзом. Об этом пишет издание EurActiv 6 июля.

Сообщается, что 17-18 июля в Брюсселе пройдет заседание представителей стран ЕС и еще 33 государств Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC).

Накануне саммита страны Латинской Америки отправили 21-страничное встречное предложение к проекту декларации, полученному ранее от Евросоюза. Один из дипломатов ЕС отметил, что из документа "удалили все об Украине".

"Текст по Украине был очень сбалансированным. Нет ничего особенного в том, что мы им отправили", — сказал еще один европейский дипломат.

По данным журналистов, речь идет о нескольких абзацах о поддержке Украины со ссылками на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, в пятницу послы ЕС должны решить, насколько они готовы пойти на компромисс в формулировках.

"Контрпредложение стран CELAC, направленное в Брюссель, показывает, что "мы не на одной волне", или что ЕС нужно больше работать, чтобы донести свои идеи", — отметил дипломат ЕС.

Напомним, что 21 мая президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме, поскольку украинский лидер якобы не явился на двустороннюю встречу.

Ранее, 10 мая, мы также сообщали, что президент Бразилии на встрече с премьер-министра Нидерландов Марком Рютте заявил о своем желании помочь Украине и России найти "золотую середину".