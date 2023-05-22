"Дело очень простое": президент Бразилии заявил, что Зеленский не явился к нему на встречу

По словам бразильского лидера Лула да Силва, он был расстроен, поскольку хотел обсудить урегулирование военного конфликта между Россией и Украиной.

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В воскресенье, 21 мая, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 в Хиросиме, поскольку украинский лидер якобы не явился на двустороннюю встречу. Об этом сообщает Globo, цитируя заявление бразильского лидера.

"Дело очень простое, здесь, в этом зале, была двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не появилась. У него определенно была другая встреча, и он не мог прийти сюда. Так и случилось", — сказал Лула.

Бразильский лидер добавил, что оба президента слышали выступления друг друга относительно "конфликта" между Украиной и Россией, пишет издание.

"Я внимательно слушал выступление Зеленского на встрече. Он, конечно, внимательно слушал мою речь на встрече. И я придерживаюсь той же позиции, что и раньше", – продолжил Лула.

На вопрос журналиста о заявлении Зеленского о том, что Лула "разочарован" несостоявшейся двусторонней встречей, бразильский лидер ответил:

"Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы встретиться с ним и обсудить этот вопрос, поэтому я назначил ему встречу здесь, в отеле. Вот и все. Видите ли, Зеленский совершеннолетний, он знает, что делает".

Президент Бразилии также заявил, что ни Москва, ни Киев не хотят обсуждать мир. По его словам, он готов отправиться в Украину и Россию, чтобы встретиться с лидерами обоих государств для решения вооруженного конфликта. Но из того, что он услышал от советника по международным делам Президиума, бывшего министра иностранных дел Селсо Аморима, это все еще невозможно.

"Эти двое не хотят. Я вам говорю, что Селсо Аморим поехал туда, поехал в Россию, потом поехал в Украину. Он сказал, что пока они не хотят говорить о мире. Если у одного есть предложение – это капитуляция другого", – сказал Лула.

Напомним, 11 мая экс-министр иностранных дел, спецпосланник президента Бразилии Селсу Аморим встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит произошел на фоне заявлений главы бразильского государства, призывающего США и Европу прекратить снабжение Киева вооружениями.

10 мая президент Бразилии Лула да Силва на встрече с премьер-министра Нидерландов Марком Рютте заявил о своем желании помочь Украине и России найти компромиссное решение на переговорах, связанных с окончанием войны. Он также выразил надежду на то, что стороны смогут найти "золотую середину" и достичь мира.