Предлагает "золоту середину": президент Бразилии настаивает на переговорах Украины и РФ

По данным издания, Лула да Силва убежден, что прийти к миру можно путем переговоров. Он изъявил о своем желании поспособствовать ускорению этого процесса.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с премьер-министра Нидерландов Марком Рютте заявил о своем желании помочь Украине и России найти компромиссное решение на переговорах, связанных с окончанием войны. Он также выразил надежду на то, что стороны смогут найти "золотую середину" и достичь мира. Об этом сообщает издание Metropoles.

Лула да Силва осудил вторжение российской армии на территорию Украины, произошедшее более года назад, но выразил мнение о том, что помимо осуждения событий необходимо продолжать работу в направлении диалога и нахождения эффективных решений для завершения конфликта и достижения мира.

"У каждой страны есть свои причины. Украина фактически не может смириться с оккупацией своей территории, она должна сопротивляться. Европейский Союз прав в своем решении, а Бразилия и другие страны правы в своем желании найти золотую середину. Я думаю, что это возможно. Если бы я считал, что это невозможно, я бы не участвовал в этом", — сказал он.

Марк Рютте, находящийся в Бразилии с официальным визитом, согласился, что конфликт России с Украиной должен быть прекращен как можно скорее, но при этом не должно быть никаких уступок, которые затрагивают территориальную целостность Украины.

Напомним, что 6 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Украине уступить Крымский полуостров России для того, чтобы прекратить войну.

Также 28 января стало известно, что президент Бразилии Лула да Силва отклонил просьбу Германии передать Украине боеприпасы к танкам Leopard, которые Берлин предоставит Киеву. Он аргументировал это тем, что не хочет "провоцировать Россию".