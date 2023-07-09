Годовщина Волынской трагедии: Зеленский и Дуда посетили костел в Луцке (фото)

Президент Украины и польский лидер примут участие в мероприятиях по увековечиванию памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.

Президент Владимир Зеленский и польский лидер Анджей Дуда 9 июля прибыли в костел святых Петра и Павла в Луцке. Главы государств примут участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Волынской трагедии и чествования памяти жертв Второй мировой войны. Об этом сообщают журналисты "Суспiльне".

Отмечается, что визит президентов не было ранее анонсировано, однако накануне вечером в городском совете сообщили, что движение транспорта по улицам Старого города, где расположен костел, будет перекрыто.

"В Луцке с вечера 8 июля и до 17 часов 9 июля будет перекрыто движение транспорта на улицах Кафедральная, Плитница, Братковского, площади перед Луцким замком", — сообщили в городском совете.

На момент публикации Зеленский и Дуда присутствуют на мессе в костеле Петра и Павла. Также на богослужение прибыл предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний и другие архиереи ПЦУ.

Напомним президент Владимир Зеленский встретился с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. В ходе встречи на высшем уровне главы государств обсудили вопросы по "зерновой сделки", обмену пленными, членству Украины в НАТО и ее послевоенного восстановления.

8 июля Зеленский заявил, что пять командиров защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе возвращаются из Турции в Украину. Среди них — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега.