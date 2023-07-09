"Нет единодушия": Байден ответил, при каких условиях Украину примут в НАТО

Президент США рассказал, что заверил Владимира Зеленского в непоколебимости военной поддержки, однако обсуждения относительно членства Украины в альянсе считает преждевременными. Джо Байден убежден, что государство еще не готово к вступлению.

Украина не готова к членству в НАТО. Альянс сможет рассмотреть такую возможность после завершения войны с РФ. Об этом в интервью CNN, опубликованном 9 июля, заявил президент США Джо Байден.

Американский лидер назвал обсуждение относительно членства Украины в альянсе "преждевременными". В то же время он заверил, что США и другие страны НАТО будут продолжать поддерживать страну вооружением, необходимым для борьбы с российскими оккупантами.

"Я не думаю, что в НАТО есть единодушие относительно того, вводить Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны, или нет", — отметил Байден.

По его словам, страны НАТО полны решимости придерживаться своих договоренностей. То есть в случае вероятного нападения на члена альянса союзники использовали бы "каждый дюйм" своей территории для совместной обороны. Президент США подчеркнул, что в случае пребывания Украины в составе НАТО, все страны вели бы войну против России.

Лидер рассказал, что долго обсуждал вопрос вступления Украины в НАТО с коллегой Владимиром Зеленским. Он заверил украинского президента, что США не будут оставлять поддержку страны, в частности будут продолжать поставлять вооружение для ВСУ.

"Я думаю, что мы должны проложить рациональный путь, чтобы Украина могла получить право на вступление в НАТО", — заявил Байден.

Он напомнил, что отказал президенту РФ Владимиру Путину, который требовал обязаться не принимать в альянс Украину. Лидер США объяснил, что НАТО придерживается "политики открытых дверей", то есть не лишает государств шансов стать его частью.

"Но я считаю, что преждевременно говорить о том, чтобы призывать к голосованию, знаете, сейчас, поскольку есть другие требования, которым нужно соответствовать", — добавил Байден.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение о членстве страны в НАТО зависит от лидера США Джо Байдена. По его словам, именно на позицию американского президента опираются страны, которые выражают сомнения в этом вопросе.

8 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в контексте вступления страны в альянс были приняты несколько важных решений. Он добавил, что ясность относительно членства Украины в НАТО внесут во время предстоящего саммита.