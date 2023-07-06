"Не надо бояться": только от Байдена зависит, будет ли Украина в НАТО, — Зеленский (видео)

Глава государства согласен с тем, что Украине было бы сложно выжить без поддержки США, а война превратилась бы в замороженный конфликт. В то же время Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО — техническая вещь, важная для мотивации бойцов.

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Большинство стран НАТО поддерживают членство Украины в альянсе. Сомнения имеют только те, кто опирается на решение президента США Джо Байдена. Об этом в интервью CNN заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент признал, что Украине "сложно выжить" без помощи США. По его словам, без поддержки американцев война с РФ превратится в замороженный конфликт. В то же время Зеленский отметил, что военная помощь важна для деоккупации территорий, ранее захваченных ВС РФ.

"Деоккупация каждого следующего города — это ослабление Путина, и этого не надо бояться", — подчеркнул он.

Зеленский убежден, что Вашингтон сейчас решает, будет ли Украина приглашена в НАТО. По его мнению, от позиции Байдена зависят решения других государств.

"Большинство стран НАТО поддерживают приглашение Украины в НАТО. Те, кто сомневается, смотрят только на президента Байдена. И президент Байден знает, что именно от него это зависит, и это будет его решение", — сказал президент.

Украинский лидер рассказал, что имеет хорошие взаимоотношения с американским коллегой. Он уверен, что сегодня Байден решает, будет ли Украина частью альянса. Зеленский объяснил важность этого сигнала его влиянием на защитников и страну-агрессора.

"Он (Байден, — ред.) поддерживает наше будущее в НАТО, но сейчас мы говорим об очень-очень важной мотивации наших солдат. Приглашение — техническая вещь. Просто формулировка — приглашение Украины в НАТО. Это очень важно. Это подтолкнет Россию, подтолкнет наших солдат к более быстрой деоккупации через мобилизацию людей", — отметил президент.

По его словам, Украине важно почувствовать, что она действительно станет "одним из союзников". В то же время Зеленский заверил, что в Киеве понимают невозможность вступления в НАТО до завершения войны.

"Но этот сигнал очень важен и зависит от решения Байдена", — заявил он.

Интервью Владимира Зеленского (о вступлении в НАТО — с 17:54)

Напомним, 5 июля руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на ближайшем саммите. Разведчик выразил разочарование решением партнеров и объяснил, что видел черновики выступлений.

6 июля президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Болгарию. Одной из тем для переговоров, по его словам, будет запланированный на 11-12 июля саммит НАТО. Также украинский лидер хочет обсудить с иностранцами евроатлантическую интеграцию государства.