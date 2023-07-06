"Проведу основательные переговоры": Зеленский прибыл с визитом в столицу Болгарии (фото)

Глава государства планирует обсудить с иностранными чиновниками военную помощь Украине и предстоящий саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе.

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Президент Украины Владимир Зеленский находится в Софии и готовится к встречам с болгарскими чиновниками. Об этом он сообщил 6 июля в соцсетях.

"София. Болгария. Проведу обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встречусь с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами", — заявил лидер.

Зеленский рассказал, о чем будет говорить с представителями власти Болгарии. Президент стремится обсудить с партнерами оборонную поддержку и евроатлантическую интеграцию Украины, запланированный на 11-12 июля саммит НАТО, гарантии безопасности и реализацию его Формулы мира.

Министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль 6 июля опубликовала фото с Зеленским.

"Добро пожаловать в Болгарию", — написала она.

Снимок, обнародованный Марией Габриэль

Напомним, о запланированном визите Владимира Зеленского в Болгарию сообщали в СМИ. Журналисты узнали о планах украинского лидера от дипломатов, однако отмечали, что детали из соображений безопасности скрывают.

4 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время предстоящего саммита могут быть приняты решения, которые сблизят Украину с альянсом. Он проинформировал, что передал Владимиру Зеленскому сигнал о приближении Киева к членству в НАТО.