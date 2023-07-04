По приглашению правительства: Зеленский посетит Болгарию, — СМИ

По словам журналистов, детали и время визита Зеленского держатся в секрете ради безопасности. Однако, как предполагается, поездка президента в Болгарию состоится в четверг 6 июля.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Болгарию на этой неделе. Об этом сообщило болгарское издание "24 часа" со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что о визите президента Украины журналистам сказали неназванные болгарские дипломаты.

"Детали визита президента Украины пока не уточняются, но, вероятно, он состоится в четверг. Из соображений безопасности время визита Зеленского держится в секрете", — сказано в материале.

По словам журналистов, Зеленский посетит Болгарию после того, как болгарские депутаты отказались прислушиваться к его призыву об увеличении помощи Украине в войне против России.

Военная помощь Болгарии Украине

Напомним, в начале мая 2022 года парламент Болгарии большинством голосов принял решение о предоставлении военно-технической и гуманитарной помощи Украине. Обсуждение длилось 5 часов.

В декабре 2022 года Болгария направила Киеву поставку военной помощи, однако список был засекречен. Известно, что официальная София не отправляла украинским военным системы ПВО С-300, а также, что против этой поставки проголосовали социалисты и пророссийская "Партия возрождения".

Также сообщалось, что 21 июня 2023 года Болгария анонсировала новый пакет военной помощи Киеву. Министр обороны Болгарии не поддержал решение президента об отказе присоединения страны к инициативе ЕС по обеспечению Киева миллионом артиллерийских снарядов.