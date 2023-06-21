Объем, как в 2022 году: Болгария анонсировала новый пакет военной помощи Киеву

Министр обороны Болгарии не поддержал решение президента об отказе присоединения страны к инициативе ЕС по обеспечению Киева миллионом артиллерийских снарядов.

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Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил о том, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины. Об этом в среду, 21 июня сообщает информационное агентство БГНЕС.

По словам Тагарева, новый пакет военной помощи Киеву будет соответствовать потребностям украинских защитников и возможностям Болгарии. При принятии данного решения Тагарев опирался на на решение парламента, принятое в 2022 году, которое позволило Софии направить в Украину военную помощь.

"По объему помощь будет предоставлена в том же объеме, как и в прошлый раз. Мы достаем со складов то, что находится в исправном состоянии, имеет больший ресурс, скажем 30-40 и более лет, а что там со стоимостью — это всегда вопрос, как эта стоимость рассчитывается", – отметил он.

Издание сообщает, что министр обороны Болгарии не согласился с президентом страны Руменом Радевым, который считает ошибкой будущее присоединение Болгарии к инициативе ЕС по обеспечению Киева миллионом артиллерийских снарядов.

"Речь идет об инвестициях, европейских инвестициях, в расширение мощностей и модернизацию нашей оборонной промышленности, пока мы не потеряли возможность, потому что комиссар Тьерри Бретон сначала приехал в Болгарию, но потом он поехал в другие страны, а мы сказали, что нам это не нужно", – добавил Тагарев.

Военная помощь Болгарии

Напомним, в начале мая 2022 года парламент Болгарии большинством голосов принял решение о предоставлении военно-технической и гуманитарной помощи Украине. Обсуждение длилось 5 часов.

В декабре 2022 года Болгария направила Киеву поставку военной помощи, однако список был засекречен. Известно, что официальная София не отправляла украинским военным системы ПВО С-300, а также, что против этой поставки проголосовали социалисты и пророссийская "Партия возрождения"