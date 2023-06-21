Обсяг, як у 2022 році: Болгарія анонсувала новий пакет військової допомоги Києву

Міністр оборони Болгарії не підтримав рішення президента про відмову приєднання країни до ініціативи ЄС щодо забезпечення Києва мільйоном артилерійських снарядів.

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Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов заявив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України. Про це у середу, 21 червня, повідомляє інформаційне агентство БГНЕС.

За словами Тагарьова, новий пакет військової допомоги Києву буде відповідати потребам українських захисників та можливостям Болгарії. При ухваленні цього рішення Тагарьов спирався на рішення парламенту, прийняте в 2022 році, яке дозволило Софії направити в Україну військову допомогу.

"За обсягом допомога буде надана у тому ж обсязі, як і минулого разу. Ми дістаємо зі складів те, що знаходиться у справному стані, має більший ресурс, скажімо 30-40 і більше років, а що там із вартістю — це завжди питання, як ця вартість розраховується", – зазначив він.

Видання повідомляє, що міністр оборони Болгарії не погодився з президентом країни Руменом Радєвим, який вважає помилкою майбутнє приєднання Болгарії до ініціативи ЄС щодо забезпечення Києва мільйоном артилерійських снарядів.

"Йдеться про інвестиції, європейські інвестиції, розширення потужностей і модернізацію нашої оборонної промисловості, поки ми не втратили можливість, тому що комісар Тьєррі Бретон спочатку приїхав до Болгарії, але потім він поїхав до інших країн, а ми сказали, що нам це не потрібно", — додав Тагарьов.

Військова допомога Болгарії

Нагадаємо, на початку травня 2022 року парламент Болгарії більшістю голосів ухвалив рішення про надання військово-технічної та гуманітарної допомоги Україні. Обговорення тривало 5 годин.

У грудні 2022 року Болгарія направила Києву пакет військової допомоги, проте список був засекречений. Відомо, що офіційна Софія не відправляла українським військовим системи ППО С-300, а також, що проти цього постачання проголосували соціалісти та проросійська "Партія відродження"