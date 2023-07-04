На запрошення уряду: Зеленський відвідає Болгарію, — ЗМІ

За словами журналістів, деталі та час візиту Зеленського тримають у секреті заради безпеки. Однак, як передбачається, поїздка президента до Болгарії відбудеться в четвер 6 липня.

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Президент України Володимир Зеленський відвідає Болгарію цього тижня. Про це повідомило болгарське видання "24 години" з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що про візит президента України журналістам сказали неназвані болгарські дипломати.

"Деталі візиту президента України поки не уточнюють, але, ймовірно, він відбудеться в четвер. З міркувань безпеки час візиту Зеленського тримають у секреті", — ідеться в матеріалі.

За словами журналістів, Зеленський відвідає Болгарію після того, як болгарські депутати відмовилися дослухатися до його заклику про збільшення допомоги Україні у війні проти Росії.

Військова допомога Болгарії Україні

Нагадаємо, на початку травня 2022 року парламент Болгарії більшістю голосів ухвалив рішення про надання військово-технічної та гуманітарної допомоги Україні. Обговорення тривало 5 годин.

У грудні 2022 року Болгарія надіслала Києву поставку військової допомоги, однак список був засекречений. Відомо, що офіційна Софія не відправляла українським військовим системи ППО С-300, а також, що проти цієї поставки проголосували соціалісти і проросійська "Партія відродження".

Також повідомлялося, що 21 червня 2023 року Болгарія анонсувала новий пакет військової допомоги Києву. Міністр оборони Болгарії не підтримав рішення президента про відмову приєднання країни до ініціативи ЄС щодо забезпечення Києва мільйоном артилерійських снарядів.