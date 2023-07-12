Перебрасывала взятку через забор: членство нардепа Марченко в "Слуге народа" приостановлено

Глава фракции в Раде Давид Арахамия рассказал, что подозреваемую в коррупции депутатку в ближайшее время окончательно исключат из политсилы.

Людмила Марченко — народная депутатка, подозреваемая в получении "вознаграждения" за оформление незаконного пересечения границы Украины. 12 июля председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия проинформировал, что ее членство приостановлено.

"Как и обещали, членство Людмилы Марченко во фракции политической партии "Слуга народа" приостановлено", — написал он.

Арахамия заверил, что решение об исключении нардепа будет принято на ближайшем заседании фракции.

Фото: Скрин видео

Дело против Людмилы Марченко: что уже известно

5 июля в НАБУ сообщили о задержании помощницы неназванного депутата ВР во время получения взятки за оформление разрешения на выезд за границу военнообязанным. По информации правоохранителей, группа лиц получала "вознаграждения" за внесение в систему "Шлях" данных, которые позволяли пересекать границу.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук со ссылкой на источники в правоохранительных структурах заявил, что речь идет о помощнице парламентария из "Слуги народа" Людмилы Марченко.

Позже пресс-служба НАБУ опубликовала детали дела. Выяснилось что подозрение получили сама депутатка Марченко и ее помощница. Они обе могут быть причастны к получению взятки в размере 5 тысяч долларов.

Следователи вели видеонаблюдение за имением Марченко. На кадры попал момент, когда помощница принесла ей 2 800 долларов и как позже парламентарий пыталась перебросить деньги через забор, чтобы избавиться от доказательств против себя.