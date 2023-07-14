СИЗО и залог в 33 млн грн: митрополиту УПЦ МП Павлу изменили меру пресечения (видео)

Настоятеля Киево-Печерской лавры отправили в СИЗО на два месяца с возможностью залога. Защита планирует подавать апелляцию на решение суда.

Соломенский райсуд Киева отправил настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя в СИЗО на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 33 миллиона гривен. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на спикера Киевской областной прокуратуры Елену Ковалеву.

Как утверждают в прокуратуре, Лебедь общался с одним из свидетелей по уголовному делу, чем нарушил наложенные судом обязанности. Митрополит отрицал свою вину, заявив, что не знаком со свидетелем. Защита планирует подавать апелляцию.

После избрания новой меры пресечения Павел Лебедь сообщил журналистам, что не знает, где найти 33 млн грн залога, и не согласен с решением суда поместить его под стражу

"Такая сумма 33 миллиона, разве что прокурор может за меня заплатить" — сказал он в суде.

Во время судебного заседания в пятницу 14 июля прокурор озвучил несколько высказываний, которые, по информации следствия, принадлежат Павлу Лебедю.

Как пишет "BBC Украина", среди высказываний, озвученных в суде: "придурки-маразматики в Америке говорят, что молятся за мир и тут же оружие толкают", "в Тернополе все друг друга уже бы и отдают прямо на фронт — они это наверняка делают, чтобы выбить восточную и центральную Украину, вся эта бандеровщина там будет процветать", "Америка сражается с Россией до последнего украинца".

В ответ Павел Лебедь заявил, что не признает обвинений и "готов свидетельствовать на Евангелии".

"Это все не правда. Я никогда не был при агрессоре, я никогда не был при Путине", — сказал он.

Что известно о деле митрополита Павла

1 апреля 2023 года митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Киево-Печерского монастыря, Служба безопасности Украины вручила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.

В тот же день Шевченковский районный суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста с ношением электронного браслета. Изначально митрополит просил перенести судебное заседание на другой день из-за проблем со здоровьем, но суд отклонил перенесение и избрал меру пресечения.

В начале июля во время заседания суда митрополит УПЦ МП пожаловался, что постоянно находится на подзарядке из-за электронного браслета, и теперь он не "Паша-мерседес", а "Паша-тесла".

13 июля стало известно, что митрополиту Павлу объявили еще одно подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно), а также ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины за совершенное должностным лицом повторно). Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В СБУ сообщили, что бывший наместник Киево-Печерской лавры за день до получения первого подозрения в одном из интервью заявил, что Украина не является независимым государством, а полномасштабное вторжение РФ назвал "гражданским конфликтом".