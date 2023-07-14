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СИЗО и залог в 33 млн грн: митрополиту УПЦ МП Павлу изменили меру пресечения (видео)

Фото: РИА Новости | В суде митрополит Павел заявил, что не знает, где взять озвученную сумму залога

Настоятеля Киево-Печерской лавры отправили в СИЗО на два месяца с возможностью залога. Защита планирует подавать апелляцию на решение суда.

Соломенский райсуд Киева отправил настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя в СИЗО на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 33 миллиона гривен. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на спикера Киевской областной прокуратуры Елену Ковалеву.

Как утверждают в прокуратуре, Лебедь общался с одним из свидетелей по уголовному делу, чем нарушил наложенные судом обязанности. Митрополит отрицал свою вину, заявив, что не знаком со свидетелем. Защита планирует подавать апелляцию.

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После избрания новой меры пресечения Павел Лебедь сообщил журналистам, что не знает, где найти 33 млн грн залога, и не согласен с решением суда поместить его под стражу

"Такая сумма 33 миллиона, разве что прокурор может за меня заплатить" — сказал он в суде.

Во время судебного заседания в пятницу 14 июля прокурор озвучил несколько высказываний, которые, по информации следствия, принадлежат Павлу Лебедю.

Как пишет "BBC Украина", среди высказываний, озвученных в суде: "придурки-маразматики в Америке говорят, что молятся за мир и тут же оружие толкают", "в Тернополе все друг друга уже бы и отдают прямо на фронт — они это наверняка делают, чтобы выбить восточную и центральную Украину, вся эта бандеровщина там будет процветать", "Америка сражается с Россией до последнего украинца".

В ответ Павел Лебедь заявил, что не признает обвинений и "готов свидетельствовать на Евангелии".

"Это все не правда. Я никогда не был при агрессоре, я никогда не был при Путине", — сказал он.

Что известно о деле митрополита Павла

1 апреля 2023 года митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, настоятелю Киево-Печерского монастыря, Служба безопасности Украины вручила подозрение по двум статьям Уголовного кодекса.

В тот же день Шевченковский районный суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток домашнего ареста с ношением электронного браслета. Изначально митрополит просил перенести судебное заседание на другой день из-за проблем со здоровьем, но суд отклонил перенесение и избрал меру пресечения.

В начале июля во время заседания суда митрополит УПЦ МП пожаловался, что постоянно находится на подзарядке из-за электронного браслета, и теперь он не "Паша-мерседес", а "Паша-тесла".

13 июля стало известно, что митрополиту Павлу объявили еще одно подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно), а также ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины за совершенное должностным лицом повторно). Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В СБУ сообщили, что бывший наместник Киево-Печерской лавры за день до получения первого подозрения в одном из интервью заявил, что Украина не является независимым государством, а полномасштабное вторжение РФ назвал "гражданским конфликтом".