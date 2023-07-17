"На фронте шокированы": Арахамия выступил с "последним предупреждением" из-за громких закупок

Глава фракции "Слуга народа" напомнил о закупке барабанов для киевского укрытия и подчеркнул, что подобные новости дестабилизируют общество. По его словам, парламент уже рассматривает вариант ограничения должностных лиц в распоряжении деньгами.

Председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия обратился к руководителям городов, чиновникам местного самоуправления и другим лицам, ответственным за процедуры закупок в Украине. Об этом известно из его публикации в соцсетях от 17 июля.

Парламентарий отметил, что в украинском обществе "назревает очень серьезное недовольство" действиями чиновников. Речь идет о приоритетах чиновников в вопросе государственных закупок.

"Все эти истории о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, перекладывании брусчатки, там, где она не в таком ужасном состоянии, в значительной степени дестабилизируют общество, которое живет непростой жизнью, умудряясь не просто выживать, но еще и волонтерить, донатить на армию и сохранять оптимистичный взгляд на будущее. Я уже молчу о сигналах, которые мы получаем с фронта — наши защитники просто шокированы этими новостями", — заявил Арахамия.

Глава фракции рассказал, что в парламенте обсуждается ограничение распоряжения средствами. В то же время нардепов, по его словам, останавливает ожидаемая реакция чиновников на подобные изменения.

"Когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о "нападении на децентрализацию", что "власть атакует местное самоуправление" и распространять другие похожие месседжи", — предположил Арахамия.

Парламентарий назвал свой пост "последним предупреждением" и пообещал введение упомянутых ограничений в случае, если ситуация не изменится.

"Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, на то, что отнюдь не приближает нас к победе, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения. Думайте", — написал он.

Напомним, 14 июня депутат Киевского горсовета Леонид Емец сообщил, что Днепровская районная госадминистрация закупила для укрытия 300 кожаных барабанов на более 890 тысяч гривен. В тендере указано, что музыкальные инструменты должны "психологически разряжать детей во время воздушных тревог".

Также Управление образования Днепровской районной госадминистрации закупило для укрытий 26 раций Kenwood на более миллиона гривен. Депутат Леонид Емец заявил, что таких нет даже у спецподразделений.