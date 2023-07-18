Крымский мост разрушить непросто, но нарушить окончательно логистику можно, — эксперт

По словам Павла Лакийчука, сейчас нужно ориентироваться на реакцию россиян относительно повреждений в Крыму, потому что слишком сложно делать выводы по фотографиям.

"Крымский мост" — хоть и капитальное сооружение, однако наскоро построенное, именно поэтому любой серьезный сдвиг опор моста приводит к разрушению и падению пролетов. Об этом в комментарии Фокусу для материала "Взрыв на Крымском мосту. Какими будут последствия повреждения логистической артерии россиян" рассказал руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

"Российские паблики говорят о якобы атаке двух морских дронов по мосту. И если это так, то можно говорить, что два дрона могут легко разрушить один пролет, повредить другой. Это то, что мы видим по фото. Какова степень поражения опоры моста и насколько она сместилась от своей оси, сказать сейчас сложно. Можно разве ориентироваться на реакцию россиян, что они будут делать дальше", — говорит он.

Лакийчук напоминает, что мост состоит из двух мостов — автомобильного и железнодорожного: "Они очень близко друг от друга, но инженерные конструкции у каждого свои. Даже на автомобильном мосту две полосы, которые друг от друга независимы. Когда 8 октября 2022 года на мосту взорвался грузовик, упал также один пролет автомобильного моста, а на железнодорожном произошло возгорание цистерны с топливом".

Напоминаем, в ночь на понедельник 17 июля на так называемом крымском мосту остановили движение — местные власти сообщили, что "произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края". Как выяснилось позже, в результате взрыва разрушился один пролет.

Ранее "крымский мост" уже был поражен. 8 октября 2022 года конструкция частично была разрушена также из-за взрыва.

Больше читайте в материале Фокуса "Взрыв на Крымском мосту. Какими будут последствия повреждения логистической артерии россиян".