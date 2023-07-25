В обход санкций: эксперт рассказал сколько крылатых ракет производит Россия ежемесячно

Кремль не остановится в своем желании полностью уничтожить портовую инфраструктуру Украины. Единственное, как утверждает эксперт, захватчиков может остановить необходимость выработки новых ракет, необходимых для ударов.

Военный аналитик Петр Черник рассказал, что российской промышленности удалось выстроить сложные цепи поставок необходимых микросхем и электронных комплектующих. В таких махинациях задействовано более 30 подставных фирм по всему миру. Об этом Черник рассказал в комментарии для материала Фокуса "Ракеты летят на Одессу. Как Украине защитить Юг от российского террора".

"Очень сложно бороться с этими схемами, в современном мире, где электроника является свободным товаром. В Кремле удалось построить свои цепи как получать необходимые компоненты, через другие страны, более 20-30 фирм-прокладок. Это дольше и дороже, но они получают необходимые детали", — говорит Черник.

Эксперт уверен, что Кремль не остановится в своем желании полностью уничтожить портовую инфраструктуру Украины. Единственное, что его может временно задержать — это необходимость выработки новых ракет, необходимых для ударов. По его подсчетам, каждый раз РФ собирает 80-200 ракет перед началом террора.

"У них есть способность производить ракеты Х-101, Х-47М2 "Кинжал", а также ракеты среднего радиуса действия — Х-59 до 300 км и Х-31 до 160 км. Потенциал совокупно где-то 60-80 единиц крылатых ракет в месяц. Х-22 они уже не могут производить, поэтому надо ждать когда они закончатся. По моим подсчетам, РФ еще имеет около 50 этих ракет", — говорит Фокусу Черник.

Эксперт отмечает, что наиболее действенными против таких ракет являются зенитно-ракетные комплексы Patriot и NASAMS. Но пока надо ждать, пока наши западные партнеры поставят нам дополнительные комплексы. Кроме того, свои результаты должны дать действия Запада против цепей поставок электронных комплектующих и микросхем, которые РФ сумела выстроить.

Больше читайте в материале Фокуса "Ракеты летят на Одессу. Как Украине защитить Юг от российского террора".