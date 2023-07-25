Оставить Украину без возможности зарабатывать: эксперт назвал причины ракетного террора Одессы

Главной целью ракетных ударов России по портовой инфраструктуре является желание уничтожить экспортный потенциал Украины. Ведь зерно — чуть ли не единственный источник доходов для Украины в условиях войны.

ВС РФ наносит массированные ракетные удары по морским портам Украины по нескольким причинам. Об этом рассказал в комментарии для материала Фокуса "Ракеты летят на Одессу. Как Украине защитить Юг от российского террора" политический аналитик Александр Кочетков.

По словам эксперта, именно торговля зерном остается единственной доступной на сегодня возможностью пополнять доход страны.

"Когда работала так называемая "зерновая сделка", в Одессе было поставлено ЗРК NASAMS, которые прикрывали портовую инфраструктуру и город. Сейчас город защищен, но не настолько. Сейчас цель РФ разрушить экспортный потенциал Украины. По большому счету, именно зерно — единственный источник доходов для Украины, поэтому нас хотят лишить этой возможности", — говорит он Фокусу.

Вместе с тем, Кочетков предполагает, что российские ракеты не были намеренно выпущены по городским объектам, как Дом ученых или Спасо-Преображенский собор. Россияне хоть и модернизировали свои ракеты, частично улучшили точность, но все равно, оно летит куда угодно. При этом, заявления об уничтожении Одессы не имеют какого-то основания, это скорее заявления, для заявлений — мол, мы разрушим, потом отстроим.

По информации эксперта, дополнительные комплексы ПВО могут быть развернуты в Одессе через месяц, раньше ждать не стоит. При этом, это будут как новые комплексы, так и те, что уже находятся на боевом дежурстве.

Больше читайте в материале Фокуса "Ракеты летят на Одессу. Как Украине защитить Юг от российского террора".