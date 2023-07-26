Экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене, — ГБР (видео)

По данным следствия, сейчас бывший депутат скрывается за границей, ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Вадиму Рабиновичу, сообщила пресс-служба ГБР.

По информации бюро расследований, экс-депутат распространял среди населения и политического руководства стран Европейского Союза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

"Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью обнародовал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины", — говорится в сообщении ГБР.

Следователи считают, что пропагандистская деятельность Рабиновича помогала Российской Федерации достигать своих военно-политических целей и обеспечивала государству-агрессору идеологическую помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Бывшему народному избраннику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Рабиновичу сообщили о подозрении в государственной измене

Поскольку, по информации следствия, сейчас он скрывается за границей, то сообщение осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в государство Израиль.

Напомним, 26 июля СБУ пришла с обысками к нардепу Аристову, который отдыхал на Мальдивах. Правоохранители утверждают, что политик дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева, при этом медицинский осмотр фактически не осуществлялся.

Кроме того, 25 июля после скандала с отдыхом на Мальдивах нардеп Аристов решил сложить мандат.