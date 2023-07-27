Путин идет против НАТО: Москва начала готовить Лукашенко к войне с Альянсом

Как и перед началом полномасштабного вторжения в Украину, Кремль при поддержке политического руководства Беларуси создает кризисную ситуацию на границе с Польшей. В ход уже пошли прямые угрозы вторжения наемников ЧВК "Вагнер" и переписывание истории. Фокус узнавал, о чем три дня договаривались Путин с Лукашенко и какова вероятность вторжения в Польшу.

Александр Лукашенко, который чуть ли не ежемесячно встречается лично с президентом РФ Владимиром Путиным, снова совершил вояж в Россию. На этот раз визит политика длился более трех дней и включал в себя официальную и неофициальную часть. Надо обратить внимание на то, что местная пропаганда особо подчеркивала совместное посещение Путиным и Лукашенко острова Валаам. До советского вторжения в 1939-1940 годах архипелаг, куда входит этот остров, принадлежал Финляндии.

О чем договаривался Кремль с Лукашенко и какими могут быть последствия общения двух союзников в войне против Украины?

Путин и Лукашенко предпочитают давить на Польшу

Последние дни Путин все чаще возвращается к своему личному видению и трактовке истории. 21 июля во время онлайн-заседания Совета безопасности РФ он упомянул, что Польша получила часть западных земель благодаря Иосифу Сталину.

"Западные территории нынешней Польши — подарок Сталина полякам. Забыли ли наши друзья в Варшаве об этом? Мы напомним", — сказал Путин.

Он также заявил, что Польша захватила Вильнюсский край, который был частью Литвы, и что страна участвовала в разделе Чехословакии в результате Мюнхенского сговора с Гитлером. И сегодня якобы готова захватить земли соседей, если появится такая возможность.

Отметим, похожие исторические экскурсы в историю Путин делал и накануне полномасштабного вторжения в Украину. Тогда в ход шли доводы о том, что Украины как государства не существует, а все, что есть на территории страны, основал и построил Советский Союз.

У Владимира Путина свое видение истории, которое он с удовольствием с монитора передает своему избирателю Фото: Flickr

В свою очередь, Лукашенко подыграл Путину, заявив, что бойцы ЧВК "Вагнер" хотят совершить экскурсию в польские города Варшава и Жешув (последний находится относительно близко от границы с Украиной — 102 км до пропускного пункта Краковец).

"Нас начали напрягать "вагнеровцы", просятся на Запад. Позвольте нам… Я говорю, зачем вам на Запад? И втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Ряшев <…> И у них вот это внутри сидит, Ряшев — это беда. Конечно, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие", — говорил Лукашенко.

Отметим, что Жешув — это крупный железнодорожный узел и транспортный хаб, задействованный для передачи Украине помощи Запада.

Угроза с востока: где может начаться война РФ с НАТО

Пребывание ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси уже некоторое время смущает польские силы национальной безопасности и обороны. Так, уже создана дополнительная военная бригада, которую передислоцировали на восточную границу Польши.

Лукашенко также не обошел этот вопрос, продемонстрировав Путину карту переброски польских войск к границам так называемого Союзного государства — по одной бригаде недалеко от Бреста и Гродно.

После заявлений Лукашенко о "желаниях ЧВК "Вагнер" Польша решила создать новое военное инженерное подразделение вблизи Сувальского коридора. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Напомним, так называемый Сувальский коридор является территорией, одновременно соединяющей территорию стран Балтии с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет территорию российской Калининградской области и Беларуси.

К слову, еще в 2018 году Business Insider называл эту территорию наиболее проблемной — из-за того, что в этой точке около 100 км общей границы в Беларусью. Тогда Сувальский коридор называли наиболее вероятным местом, где начнется война России с НАТО.

Слишком много Польши в разговорах: кто и зачем создает ИПСО

Фокус уже рассказывал, что наемники ЧВК "Вагнер" после неудачного мятежа Евгения Пригожина перебрались на территорию Беларуси. Кремль сообщил, что финансировал наемников из государственного бюджета, но впоследствии заявил… что не имеет к ним никакого отношения. По российскому и белорусскому законодательству частные военные компании находятся вне закона.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что именно пребывание ЧВК "Вагнер" и Пригожина на территории Беларуси беспокоит российского президента. Этим объясняется трехдневный визит Лукашенко в Россию для более детального обсуждения важных тем. При этом аналитики уверены, что заявления Лукашенко об "экскурсии в Варшаву и Жешув" являются частью информационно-психологической спецоперации против Запада.

Тот самый Сувальский коридор, который называли наиболее вероятным местом, где начнется война России с НАТО Фото: скриншот

На искусственный характер психологического давления указывает мощная информационная кампания о подготовке "вагнеровцев" к вторжению в Польшу.

Российский правозащитник, основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин, известный своими сенсационными инсайдами о ядерном ударе по Украине, заявил, что наемников готовят к боевым действиям на территории Европы. В интервью сайту "Гордон" он рассказал, что наемники с начала июля вербуют новых кандидатов для дальнейшей спецоперации в Польше.

Угрозы Кремля: зачем Путину нагнетание ситуации вокруг Польши

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом подтверждает, что нагнетание ситуации вокруг Польши больше напоминает ИПСО (информационно-психологическая специальная операция — Ред.) — любимый инструмент Путина, как старого спецслужбиста. Эту операцию разработали так, что в ней приняли участие и Путин, и Лукашенко, который ему изрядно подыграл.

"Некоторые российские комментаторы и обозреватели предполагают, что угроза нападения на Польшу является своеобразной фишкой избирательной кампании Путина на выборах президента в 2024 году. Присутствие ЧВК "Вагнер" на границе с ЕС является своеобразным гибридным средством психологического давления. Они хотят принудить Запад к переговорам под страхом войны в Европе. Некоторые западные политики боятся такого развития сценария, именно на них направлена эта ИПСО — почувствовать состояние, настроения, мысли. Предварительно Караганов пугал ядерным ударом по условной Познани, то теперь хорошо подготовлены штурмовые отряды", — говорит он Фокусу.

Эксперт отмечает, что тема угрозы "вагнеровцев" в Беларуси начала разгоняться, чуть ли не 25 июня, сразу после окончания неудачной попытки мятежа Пригожина.

Использует ли НАТО 5 статью в случае вторжения ЧВК "Вагнер"

Для Лукашенко ЧВК "Вагнер" сейчас выполняет две основные задачи:

во-первых, обучает белорусскую армию. Без преувеличений, "вагнеровцы" на сегодняшний день являются одним из сильнейших штурмовых подразделений в мире.

во-вторых, решают внутренние проблемы Лукашенко, как борьба с партизанами, оппозиционными движениями сопротивления.

Наемники ЧВК "Вагнер" уже расположились в Беларуси и выполняют возложенные на них задачи Фото: Беларускі Гаюн

"Слова и действия двух политиков — это своеобразный троллинг Европы, есть прямая угроза переноса боевых действий на ее территорию через прокси-формирования. ЧВК "Вагнер" не имеет никакого юридического отношения ни к Беларуси, ни к РФ, фактически является незаконной криминальной группировкой, которая может вторгнуться на территорию членов НАТО. То есть, известная пятая статья устава Альянса здесь не может быть применена. Все эти проблемы должны решать самостоятельно Польша и страны Балтии, если речь идет о Сувальском коридоре. Польша уже отреагировала на это, создав дополнительную военную бригаду, и передислоцировала на границу инженерный батальон. Напомню, основная задача таких батальонов — поставка на снятие минных заграждений", — отмечает Фокусу военный эксперт Олег Стариков.

Три дня в Москве: о чем договаривались Путин и Лукашенко

Стариков отметил, что многодневный визит Лукашенко к Путину имел целью обсуждение сразу нескольких составляющих. В первую очередь, в Кремле серьезно считают, что в будущем не избежать прямой эскалации с НАТО. Поэтому обсуждались вопросы противодействия Альянсу, ведь Беларусь выступает на первом рубеже обороны так называемого "Союзного государства".

"Именно в Беларуси публично демонстрируют силы, которые могут быть задействованы против НАТО. Путин не от доброты своей передал Лукашенко ОТРК "Искандер-М", способные нести ядерные заряды. Заявлено, что белорусские Су-25 модернизировали под возможность нести ядерные заряды, в конце концов тактическое ядерное оружие уже находится на территории Беларуси. Сюда же надо напомнить о комплексах ПВО С-400, которые Кремль передал Беларуси. Следите, как только появится информация, что Главное 12-е управление Минобороны РФ начало рассредоточение арсенала на территории Беларуси — это будет означать, что ядерное оружие на территории республики переводят в боевую готовность. Лукашенко очень хочет иметь ключи от этого арсенала, ведь без них его территорию будут использовать просто как площадку для запусков", — рассказывает Стариков.

Министерство обороны Польши создает дополнительные бригады для противостояния угрозе вторжения из Беларуси Фото: NATO

Эксперт считает, что информационно-психологическая кампания против Польши должна спровоцировать население давить на власть в вопросе большего вооружения армии . В свою очередь дальше это требование будет передаваться НАТО, которое и так уже вовлечено в техническую помощь Украине. Тогда может возникнуть дискуссия, кому Альянс сейчас должен помогать больше.

Вместе с тем, Фесенко напоминает, что в такой политической игре для Лукашенко также существуют риски.

"Если он решил поиграть вместе с Путиным в гибридный формат войны, то не надо забывать, что есть много желающих, кто с удовольствием сходит на экскурсию в Минск", — говорит политолог.

Он предполагает, что наступления не стоит ждать ни на Украину, ни на Польшу. В Беларуси находятся именно наемники "вагнеровцев", они хорошо подготовлены и с колоссальным опытом, но без тяжелой военной техники, необходимой для военных операций. Поэтому в конце концов можно ожидать разве что пограничных провокаций, но не более.