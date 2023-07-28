"Придется отложить": эксперт объяснил, почему Украина не сможет провести выборы после победы

Александр Клюжев убежден, что на первые послевоенные выборы повлияют последствия войны. Ведь после деоккупации не везде будет возможность сразу организовать общегосударственные и местные выборы.

По действующему Избирательному кодексу после отмены или прекращения военного положения ЦИК имеет всего месяц для объявления начала общегосударственных выборов. Однако такие короткие сроки не дают возможности качественно организовать демократическое волеизъявление. Об этом сообщил эксперт Международного фонда избирательных систем (IFES) в Украине Александр Клюжев в статье для издания "Зеркало недели".

"Сейчас среди экспертов и депутатов превалирует мнение о необходимости шести подготовительных месяцев после отмены военного положения. Но чтобы парламентский консенсус действительно имел шанс, необходимо еще до победы доказательно с цифрами рассчитать переходный период. Если доказательств и расчетов не будет, очень легко скатиться к проведению выборов без надлежащих условий или наоборот к затягиванию волеизъявления", — сказал Александр Клюжев.

По его словам, переходный период нужен для того, чтобы избиратели вернулись домой, состоялось восстановление инфраструктуры, обновили Государственный реестр избирателей и перечень избирательных участков. Также составляющей подготовки к выборам должен стать консенсус по соблюдению демократических стандартов.

По мнению Клюжева, законодательство должно установить критерии для оценки возможности или невозможности проведения выборов на отдельных территориях. Ведь после деоккупации не везде будет возможность сразу организовать общегосударственные и местные выборы. Поэтому после победы нужно будет объективно оценить все деоккупированные территории отдельно.

Также государство должно дать гарантии независимости ЦИК и других избирательных комиссий. Клюжев убежден, что накануне послевоенных выборов нужно усилить предохранители от политически мотивированных ротаций в составе избирательных комиссий.

"Политически мотивированные ротации ЦИК и других комиссий, опыт которых имеет Украина, ставят под сомнение их независимость. Политические изменения в составе комиссий также нивелируют их способность заблаговременно и качественно подготовиться к выборам", — пояснил он.

Александр Клюжев добавил, что последствия войны повлияют на условия участия избирателей в голосовании. В частности, проблема инклюзивности будет остро стоять во время первых послевоенных выборов, успешность ее решения будет влиять на легитимность голосования.

Напомним, 27 июля Верховная Рада проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. В частности, Парламент поддержал действие военного положения на 90 суток, до 18 ноября 2023 года.