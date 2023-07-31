"Триумф людоедов": у Зеленского отреагировали на призыв Италии политическим путем завершить войну

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, единственным верным решением западных стран будет разблокирование поставок современных истребителей и систем ПВО.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил о "политическом решении" войны в Украине и тупиковой ситуации на фронте. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera, опубликованном 30 июля. В Офисе президента Украины отреагировали на заявление.

Так, Крозетто утверждает, что сложности на фронте затрудняют долгосрочное завершение войны, и возможно, требуется политическое решение, которое позволит окончить конфликт.

"И, к сожалению никто не знает, когда это закончится. Ситуация сегодня зашла в тупик, который заставляет нас думать долго, если не сказать очень долго. И я, конечно, не говорю об этом с удовольствием. Украинское контрнаступление, как некоторые из нас и предполагали, столкнулось с рядом трудностей. Российские траншеи затрудняют атаку. Поэтому, возможно, окончание конфликта будет зависеть от политического выбора. С другой стороны, время западных стран отличается от времени автократических государств", — заявил Крозетто.

Реакция Офиса президента

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, отметил, что министр обороны Италии прав в своей оценке и необходимости принятия "политического решения" и объяснил, в чем такое решение должно заключатся.

Подоляк подчеркнул важность предоставления военной помощи Вооруженным силам Украины, включая разблокирование поставок западных истребителей F-16, дальнобойных ракет и современных систем противоракетной и противовоздушной обороны.

"Все эти решения известны, но главное — их своевременность. Относительно остального надо понимать: россияне должны быть выбиты с оккупированных территорий военным путем, а путинское вторжение — потерпеть тотальное фиаско. Любой другой "политический" результат станет крахом систем глобального порядка безопасности и триумфом кровавых людоедов по всему миру", — заявил Подоляк.

Напомним, 28 июля после серии заявлений, которые были сделаны представителями Кремля о якобы провале значимых переговоров, Михаил Подоляк напомнил о требованиях Украины.

Также 28 июля в интервью западной прессе Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно 10-12 систем Patriot или подобных, чтобы иметь возможность защитить всю территорию государства.