Новая империя: эксперты рассказали о планах Путина сделать зависимыми Африку и Азию

Ранее Российская Федерация пыталась построить энергетическую империю, а сейчас — сконцентрировала силы на построении зерновой монополии.

После того как Россия вышла из "зерновой сделки", которая предусматривала экспорт зерна из Украины по Черному морю, она пыталась построить зерновую империю — предложив странам Африки бесплатное зерно. Но план Путина провалился. Об этом в комментарии Фокусу для материала "На языке ультиматумов. Сможет ли Россия превратить Черное море в свое внутреннее" сказал директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко.

"Российская Федерация пыталась построить энергетическую империю, от которой она хотела, чтобы зависели очень многие государства мира, в том числе и европейские, — добавляет в комментарии Фокусу и директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко, — У нее это не получилось. Сейчас она хочет построить зерновую империю для того, чтобы развивающиеся государства, в частности, ряд государств в Африке и Азии, зависели от РФ. Причем не только экономически, но и политически".

Эксперт напоминает, что 27 июля в Санкт-Петербурге во время саммита Россия-Африка Путин предложил бесплатно поставлять в Африку зерно. В ответ услышал, что такой вариант не удовлетворяет африканские страны. Лидеры нескольких важных стран, в частности, Египта, дали Путину четкий сигнал коллективной Африки, что нужно прекращать войну и возвращаться к зерновому коридору.

"Подачки им не нужны, как и списание долгов. Путин, при том, что живет в параллельном мире, не мог эти месседжи пропустить. Будем надеяться, что какая-то глобальная превалирующая позиция внесет коррективы в российскую политику", — добавил в разговоре с Фокусом и координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник.

В этом контексте аналитики вспоминают, что России очень необходимы голоса в ООН, а также в других международных организациях. То есть таким образом РФ делает неудачные попытки купить эти государства, в частности, на международной арене. Конечно, большинство африканских государств понимают, к чему ведет РФ. Им невыгодно зависеть от нее полностью, поскольку те хотят иметь определенную диверсификацию и право выбора.

Напомним, Кремль 17 июля заявил о прекращении действия "зерновой сделки" и о возвращении к реализации черноморских договоренностей, как только российская часть зерновой сделки будет выполнена. В разведке Британии заявили, что война РФ в Украине углубит продовольственный кризис в Африке.

Больше читайте в материале Фокуса "На языке ультиматумов. Сможет ли Россия превратить Черное море в свое внутреннее"