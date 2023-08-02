На языке ультиматумов. Сможет ли Россия превратить Черное море в свое внутреннее

Черное море практически превратилось во внутреннее море России, которая контролирует большие участки как побережья, так и водного пространства. После выхода из "зерновой сделки" РФ пытается доказать, что является полной его обладательницей. Есть ли возможность деблокады Черного моря и как не позволить России окончательно установить монополию, выяснял Фокус.

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В середине июля Россия сорвала продление "зернового соглашения", которым был предусмотрен экспорт зерна из Украины по Черному морю. После этого оккупанты начали наносить массированные ракетные удары по украинским зернохранилищам и портовой инфраструктуре. Кроме того, РФ пообещала рассматривать все суда, следующие в украинские порты, как военные объекты, которые могут перевозить боеприпасы и оружие. К тому же россияне разбрасывают на их пути мины, дрейфующие по морю.

В ответ Украина заявила, что Россия в который раз нарушает международное право и продовольственную безопасность. Международные партнеры, в частности, Турция, допустили возможность продолжения действия зернового коридора, но уже без участия России. Правда, пока непонятно, кто может гарантировать, что российские военные не будут атаковать гражданские суда.

В ночь на 2 августа российская армия снова атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Наибольший ущерб был нанесен Одесской области и портовой инфраструктуре. По сообщению председателя Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате атаки ударных вражеских беспилотников по Одесской области поврежден зерновой элеватор и возникли несколько пожаров.

Движение у дунайских портов

Накануне в понедельник вечером блогеры и всеукраинские медиа сообщили: "Израильский гражданский корабль Ams1 первым прорвал зерновую блокаду России". Судно начало свое движение из порта Ашдод и прямо задекларировало пункт назначения — Украина. Его безопасность обеспечивал американский самолет P8, который дозаправлялся в небе над Румынией. За ним следуют еще несколько судов, принадлежащих Греции, Турции и Грузии.

Руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко почти сразу отреагировал на новую информацию — он не спорил, что Ams1 направляется в Украину, но отметил, что по состоянию на вечер 31 июля на якорной стоянке, преимущественно в территориальных водах Румынии, находились как минимум 16 "прорывателей блокады".

Клименко уточняет: некоторые из них пришли достаточно давно: либо накануне, либо в первые дни после выхода России из зерновой сделки.

"Еще несколько сейчас на пути от Босфора, — поясняет эксперт. — Они не считают себя героями и "прорывателями" — это просто нормальные моряки, выполняющие свою работу".

Израильское гражданское судно Ams1 первым прорвало морскую блокаду Черного моря и вошло в украинское устье Дуная

Эксперт отмечает, что суда пришли не в морские порты Одесской области, а в дунайские.

"Это не совсем прорыв блокады. Блокада — это когда военные корабли мешают проходу судов, то есть, требуют остановиться, повернуть, проводят осмотры и тому подобное. Насколько мне известно, пока все ограничилось предупреждениями по рации на очень плохом английском. И сообщениями о заминировании. И все поняли, что моряков хотят "взять на слабо", — добавляет он.

То есть, пока порты Одессы перекрыты, зерно должно передвигаться по Дунаю.

В чем состоит африканский урок для Путина

Сейчас встал вопрос, может ли в ближайшем будущем существовать "зерновой коридор" в том смысле, как подразумевался раньше — через Черное море. Эксперты говорят, что "зерновая сделка" в предыдущей редакции невозможна, поскольку Россия из нее вышла. Однако варианты нового договора сейчас рассматриваются.

В этом контексте аналитики вспоминают встречу 27 июля в Санкт-Петербурге во время саммита Россия-Африка, когда Владимир Путин предложил бесплатно поставлять в Африку зерно. В ответ услышал, что такой вариант не устраивает африканские страны.

"Лидеры нескольких важных стран, в частности, Египта, дали Путину четкий сигнал коллективной Африки, что нужно прекращать войну и возвращаться к зерновому коридору. Подачки им не нужны, как и списание долгов. Путин, при том, что живет в параллельном мире, не мог эти месседжи пропустить. Будем надеяться, что какая-то глобальная превалирующая позиция внесет коррективы в российскую политику", — говорит Фокусу координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник.

Президент ЮАР Рамафоса вместе с лидерами нескольких важных стран Африки дал Путину четкий сигнал, что нужно прекращать войну и возвращаться к зерновому коридору

"Российская Федерация пыталась построить энергетическую империю, от которой зависели бы очень многие государства мира, в том числе и европейские, — добавляет в комментарии Фокусу директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко, — У нее это не получилось. Сейчас Россия хочет построить зерновую империю для того, чтобы развивающиеся государства, в частности, ряд государств в Африке и Азии, зависели от нее. Причем не только экономически, но и политически".

России очень необходимы голоса в ООН, а также в других международных организациях. То есть, таким образом РФ делает неудачные попытки подкупить эти государства, в частности, на международной арене. Конечно, большинство африканских государств понимают, к чему ведет РФ. Им не выгодно зависеть от нее полностью, они хотят иметь определенную диверсификацию и право выбора.

"Им важно, чтобы у них было несколько государств, которые могут поставлять им зерно и другие продукты питания. Поэтому, конечно, они против замысла РФ, и будут требовать, чтобы все было так, как было в довоенное время, чтобы они имели право выбора, право определения цены", — добавляет директор Украинского института морского права и безопасности.

Новые маршруты для украинского зерна

Алексей Мельник отмечает, что ключевым влиятельными игроком в этой ситуации остается Турция, поскольку один из кораблей, который вчера зашел, был под турецким флагом. К тому же именно Турция контролирует и закрыла для внешних российских кораблей проливы Босфор и Дарданеллы. А еще Турция инициирует более активное привлечение НАТО.

"Поэтому можно ожидать, что предложение для России от них будет в виде ультиматума — это язык, который она лучше всего понимает", — полагает Мельник.

Сейчас мир ждет личной встречи президентов Турции и России — Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Она может состояться уже в августе. И, вероятно, на ней будет согласовано новое соглашение и маршрут.

"Каким он будет, будет зависеть от Турции, — добавляет Мельник. — То есть, какой будет позиция Анкары, так и будет сформировано политическое решение или коалиция государств. Но пока, исходя из последней информации, что последние несколько дней Путин не берет трубку при звонках от Эрдогана, думаю, президент Турции, учитывая некоторые его известные психологические качества, сможет откорректировать свою позицию — подобные случаи не могут пройти для Путина безнаказанно".

Маршрут может пролегать через воды Румынии, Болгарии и Турции.

Нападение Российской Федерации на гражданские объекты, которые находятся в пределах территориальных вод государств НАТО, это будет нападение на все НАТО Фото: NATO

"На территориальное море распространяется суверенитет соответствующих прибрежных государств. То есть, нападение Российской Федерации на гражданские объекты, которые находятся в пределах территориальных вод государств НАТО, это будет нападение на все НАТО. Но у нас остается незащищенным коридором участок между Одессой, портами Большой Одессы, и внешней границей румынского территориального моря. То есть, это примерно 100-120 морских миль — примерно 200 км. Вот эти 200 километров нам необходимо защитить", — говорит Богдан Устименко.

Он добавляет, что защититься Украина может не правовым путем, а военным. То есть международные партнеры в рамках соглашения могут передать Украине дополнительные средства защиты.

"Ракеты, которые способны поражать морские, а также воздушные цели, потому что контроль над морем осуществляется не только благодаря флоту РФ, а также авиасредствами с помощью несущих авиаплатформ. Также нам необходимо, чтобы передали специальные морские мины против подводных лодок, чтобы сделать определенное заграждение", — отмечает Устименко и говорит, что участниками нового зернового соглашения могут стать не только уже упомянутые Турция, Болгария, Румыния, а также — базово — США, Великобритания.

В ответ России: не позволить контролировать Черное море

Координатор международных проектов Центра Разумкова Мельник отмечает, что сейчас важно показать России, что она не может достичь поставленных целей: "Ранее она оккупировала Азовское море, с огромной гордостью и помпой объявив его внутренним морем России. То есть, достигла своей цели, ведь и до 2014 года пыталась его контролировать несмотря на двусторонние соглашения, несмотря на украинский контроль над Керченским проливом. Сейчас такая же история с Черным морем. Россия сначала декларирует свое намерение, а потом достигает, надо ей помешать".

Аналитик отмечает, что амбиции слишком велики и посягательства на невозможное могут навредить самой России, как в сказке о золотой рыбке — в конце концов Россия может оказаться у разбитого корыта. А Украина с партнерами может ускорить этот путь.

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"Кто может быть заинтересован в том, чтобы дать России по рукам?" — задает риторический вопрос Мельник. — Прежде всего те, кто уважают базовое право о свободе судоходства. Сейчас мы даже не говорим об экономических интересах. Если России позволить установить контроль над какой-то значительной частью Черного моря, где она не имеет никакого права, то можно вполне ожидать, что эта ситуация повторится в других точках земного шара. Там, где это будет уже касаться прямых коммерческих или безопасностных интересов других стран. Россия пошла против мейнстрима, против интересов мирового сообщества".

Пример стратегии нападения для Украины

В то же время эксперты отмечают, что Украина должна наращивать защитные возможности и реализовывать идею сдерживания противника, не допущения к своим территориальным водам. Хотя отмечают, возможностей не хватает для проведения операции по деблокаде украинских морских пространств.

"Украина уже продемонстрировала возможности влиять на Черноморский флот РФ. И это, пожалуй, один из уникальных примеров, когда сторона конфликта, которая не имеет собственных военно-морских сил, больших кораблей и флота, довольно успешно проводит операции на море. Здесь нелишне еще раз вспомнить, что Россия потеряла свой флагман "Москва", — размышляет Алексей Мельник. — Это поражение войдет в историю, как пример восстановления контроля над северо-западной частью Черного моря. Что будет дальше, дроны или дальнобойные ракеты, будут зависеть от того, насколько Украина способна наладить собственное производство и убедить партнеров в необходимости предоставления такого оружия".

Морские дроны, используемые Украиной, стали настоящим испытанием для Черноморского флота РФ Фото: Twitter

Напомним, 25 июля 2023 года, через семь дней после прекращения участия РФ в "зерновом коридоре", Министерство обороны РФ заявило об атаке двумя морскими дронами на патрульный корабль "Сергей Котов" ЧФ РФ. Он выполнял задачи по "контролю судоходства" в юго-западной части Черного моря — 370 километров от Севастополя, в морской экономической зоне Турции. До этого в июне дроны атаковали разведывательный корабль "Приазовье" ЧФ РФ в 300 км от Севастополя, примерно в 200 км от Босфора, а в мае корабль ЧФ РФ "Иван Хурс".

Богдан Устименко говорит, что Украине необходимо давить на то, что продовольственная безопасность под угрозой, цены на зерно в мире растут, в будущем будут умирать от голода люди в азиатских и африканских государствах, которые совершенно не виноваты. Как следствие, возникнут потоки мигрантов, которые будут направляться на Запад. И такое обострение ситуации никому, кроме России, не нужно. И кризис может развиваться только благодаря России.

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