Американское прикрытие с воздуха: как израильский корабль сумел прорвать морскую блокаду России
31 июля израильский корабль после объявленной зерновой блокады России впервые прорвался в Украину, несмотря на опасность обстрелов и уже после бомбардировки 24 июля российскими беспилотниками украинского порта "Рени" на Дунае. О том, как это удалось, рассказал почетный консул Государства Израиль в западном регионе Украины Олег Вишняков.
Начиная свой путь из Ашдода, израильский корабль открыто рекламировал пункт назначения через AIS — Украина — и пересек Черное море прямым курсом.
Это корабль Ams1, и за ним добрались до Украины еще два гражданских корабля: Sahin 2 и Yilmaz Kaptan (Греция и Турция/Грузия).
Что этому предшествовало?
После того, как президент России Владимир Путин 17 июля вывел свою страну из заключенного при посредничестве ООН соглашения о морском коридоре, позволявшего безопасную транспортировку украинского зерна, начались массированные обстрелы российскими военными Одессы и других украинских продовольственных экспортных объектов.
Обстрелы имели целью не только вытеснить украинский экспорт зерна с мировых рынков, но и подорвать поддержку Киева в ЕС, особенно среди стран Центральной и Восточной Европы, затрагивая внутренние сельскохозяйственные рынки стран.
19 июля Россия заявила, что будет считать "военными целями" все морские суда, следующие в украинские порты. А 24 июля состоялась бомбардировка российскими беспилотниками украинского порта "Рени" на Дунае, что изрядно озадачило экспортеров.
Потенциальный хаос в румынских портах должен был не только повлиять на экспорт украинского зерна, но и усложнить транспортировку в противоположном направлении топлива и военной помощи — всего, что позволяет Украине противостоять агрессии России.
Однако не прошло и недели после этого события, а уже нашлись экспортеры, которые пошли на сознательный риск и отправили свои корабли в Украину. Что же повлияло на решение отважных мореплавателей пойти на этот шаг?
Как израильскому кораблю удалось добраться до Украины?
Над кораблями, которые направлялись в Украину, патрулировали не менее четырех военных самолетов НАТО: патрульный самолет ВМС США P-8, американский "Челленджер" с радаром сканирования поверхности, беспилотник RQ-4 ВВС США и самолет раннего предупреждения E-3 от НАТО.
Ни один из самолетов обычно не имеет оружия, но истребители НАТО, включая итальянские истребители Eurofighter и румынские F-16, были поблизости в Румынии.
Почему РФ не вмешалась? Ни "Сергей Котов", ни иное российское судно не вмешивались.
Основная причина в том, что три гражданских судна направлялись не в Одессу, а в Измаил. Российские ракеты регулярно наносят удары по Одессе, но нападения на дунайские порты происходят реже, вероятно, из-за близости этих портов к территории НАТО. От Измаила до территории Румынии всего несколько сотен метров.
Вероятно, РФ даже не пыталась предотвратить переправку корабля, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами Черноморского региона, включая членов НАТО — Румынию, Болгарию и Турцию.
Каковы последствия успешного прорыва блокады?
Успешный прорыв блокады может дать сигнал международным экспортерам, что возобновлять операции в украинских портах достаточно безопасно. Похоже, что российские силы не желают или не могут принудительно останавливать и обыскивать нейтральные суда, следующие в Украину через Черное море, несмотря на якобы выдвинутые по этому поводу условия.
Вопрос о том, будут ли грузоотправители рисковать более длинной поездкой в Одессу, на несколько сотен километров севернее Дуная, остается открытым. Ведь дунайским портам не хватает мощности, чтобы полностью заменить Одессу как зерновой порт.Важно