Американское прикрытие с воздуха: как израильский корабль сумел прорвать морскую блокаду России

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Начиная свой путь из Ашдода, израильский корабль открыто рекламировал пункт назначения через AIS — Украина — и пересек Черное море прямым курсом.

Это корабль Ams1, и за ним добрались до Украины еще два гражданских корабля: Sahin 2 и Yilmaz Kaptan (Греция и Турция/Грузия).

Успешный прорыв блокады может дать сигнал международным экспортерам, что возобновлять операции из украинских портов достаточно безопасно Успешный прорыв блокады может дать сигнал международным экспортерам, что возобновлять операции из украинских портов достаточно безопасно

Что этому предшествовало?

После того, как президент России Владимир Путин 17 июля вывел свою страну из заключенного при посредничестве ООН соглашения о морском коридоре, позволявшего безопасную транспортировку украинского зерна, начались массированные обстрелы российскими военными Одессы и других украинских продовольственных экспортных объектов.

Обстрелы имели целью не только вытеснить украинский экспорт зерна с мировых рынков, но и подорвать поддержку Киева в ЕС, особенно среди стран Центральной и Восточной Европы, затрагивая внутренние сельскохозяйственные рынки стран.

19 июля Россия заявила, что будет считать "военными целями" все морские суда, следующие в украинские порты. А 24 июля состоялась бомбардировка российскими беспилотниками украинского порта "Рени" на Дунае, что изрядно озадачило экспортеров.

Потенциальный хаос в румынских портах должен был не только повлиять на экспорт украинского зерна, но и усложнить транспортировку в противоположном направлении топлива и военной помощи — всего, что позволяет Украине противостоять агрессии России.

Однако не прошло и недели после этого события, а уже нашлись экспортеры, которые пошли на сознательный риск и отправили свои корабли в Украину. Что же повлияло на решение отважных мореплавателей пойти на этот шаг?

Как израильскому кораблю удалось добраться до Украины?

Над кораблями, которые направлялись в Украину, патрулировали не менее четырех военных самолетов НАТО: патрульный самолет ВМС США P-8, американский "Челленджер" с радаром сканирования поверхности, беспилотник RQ-4 ВВС США и самолет раннего предупреждения E-3 от НАТО.

Ни один из самолетов обычно не имеет оружия, но истребители НАТО, включая итальянские истребители Eurofighter и румынские F-16, были поблизости в Румынии.

РФ даже не пыталась предотвратить переправку корабля, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами Черноморского региона

Почему РФ не вмешалась? Ни "Сергей Котов", ни иное российское судно не вмешивались.

Основная причина в том, что три гражданских судна направлялись не в Одессу, а в Измаил. Российские ракеты регулярно наносят удары по Одессе, но нападения на дунайские порты происходят реже, вероятно, из-за близости этих портов к территории НАТО. От Измаила до территории Румынии всего несколько сотен метров.

Вероятно, РФ даже не пыталась предотвратить переправку корабля, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами Черноморского региона, включая членов НАТО — Румынию, Болгарию и Турцию.

Каковы последствия успешного прорыва блокады?

Успешный прорыв блокады может дать сигнал международным экспортерам, что возобновлять операции в украинских портах достаточно безопасно. Похоже, что российские силы не желают или не могут принудительно останавливать и обыскивать нейтральные суда, следующие в Украину через Черное море, несмотря на якобы выдвинутые по этому поводу условия.

Вопрос о том, будут ли грузоотправители рисковать более длинной поездкой в Одессу, на несколько сотен километров севернее Дуная, остается открытым. Ведь дунайским портам не хватает мощности, чтобы полностью заменить Одессу как зерновой порт.

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