Вместо Аристова: в Верховной Раде появится новый депутат от "Слуги народа"

42-летняя Наталья Локтионова займет место Юрия Аристова после скандальной истории с отдыхом политика на Мальдивах.

Центральная избирательная комиссия признала Наталью Локтионову избранным народным депутатом от политической партии "Слуга народа" вместо сложившего полномочия Юрия Аристова. Об этом сообщили в пресс-службе секретариата.

"ЦИК рассмотрела указанное постановление и признала Наталью Локтионову, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 146, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе", — отметили в пресс-службе секретариата.

Как сообщали журналисты Еspreso, 42-летняя Наталья Локтионова, вероятно, является сестрой личной помощницы президента Зеленского Марии Левченко. В 2019 году она участвовала в парламентских выборах в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №146. До выборов Локтионова была менеджером по маркетингу. Работала в HR-агенстве Ancor Personnel Ukraine в Первой лизинговой компании (продажа автомобилей).

Напомним, бывший народный депутат "Слуги народа", экс-замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Аристов попал в крупный скандал после заграничной командировки во время войны. В июле политика заметили на Мальдивах в одном из элитных комплексов Waldorf Astoria Maldives, где он проводил время с семьей. Цены на проживание там варьируются от 100-323 тысяч грн за ночь на вилле. Позже выяснилось, что Аристов оформил трехдневную командировку в Литву, благодаря чему на законных основаниях выехал за границу, а после отправился на курорт.

25 июля руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия решил в срочном порядке добиться приостановления членства Юрия Аристова. В тот же день глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Аристов подал в Верховную Раду заявление о сложении депутатских полномочий.

27 июля Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении бывшему народному депутату Украины Юрию Аристову по факту внесения в официальный документ заведомо ложных сведений.

Фокус писал 26 июля, что нардеп Александр Дубинский отдыхает с девушкой в Барселоне. Сам политик утверждал, что получил разрешение на выезд из Украины для сопровождения больного отца в иностранную онкологическую клинику.