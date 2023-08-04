Нардепа Дубинского после скандала с поездкой за границу допрашивают в ГБР, — СМИ
Ранее сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований провели обыски в доме у политика. Дубинский назвал все подозрения в его адрес "надуманными".
Народного депутата Александра Дубинского допрашивают сотрудники Государственного бюро расследования после скандала с поездкой за границу. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
Как известно, накануне в доме у народного депутата сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований провели обыски. По версии следствия, нардеп представил поездку за рубеж как сопровождение своего отца на лечение, а сам предположительно отправился на отдых. В отношении депутата начато уголовное производство по двум статьям.
Напомним, 26 июля украинский блогер Антон Швец обратил внимание на фотографии, опубликованные в соцсетях предположительно возлюбленной Александра Дубинского. На снимках, сделанных в постели, видно татуировку на ноге, похожую на ту, что есть у нардепа. Фото предположительно сделаны в Барселоне.
За день до этого Швец написал, что, по его информации, Министерство здравоохранения якобы помогает депутату Александру Дубинскому выехать за границу. Блогер сообщил, что нардеп вывез отца из временно оккупированного Донецка в Украину, несмотря на опасность из-за обстрелов ВС РФ, чтобы позже получить разрешение на выезд в Европу.
Позже Дубинский подтвердил, что действительно получил разрешение на выезд из Украины для сопровождения больного отца. Обыски у себя дома политик назвал незаконными, а озвученные в его адрес обвинения "надуманными". По мнению Дубинского, происходящее является "политическим преследованием" и давлением на его "оппозиционную деятельность".
Фокус писал в конце июля, что бывший народный депутат Юрий Аристов полетел на Мальдивы под видом служебной командировки в Литву. Аристов занимал должность заместителя главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Летом его заметили в 5-ти звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на частном острове на Мальдивах. После скандала Аристов сложил депутатские полномочия.
Также Фокус рассказывал про бывшего нардепа Андрея Холодова, который последние полгода не появлялся в Украине и не посещал заседания Верховной Рады. Политик сообщил, что вынужден сложить полномочия из-за болезни жены и ребенка.