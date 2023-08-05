Штрафы за громкую езду: нардеп Железняк объяснил, как будут наказывать нарушителей
Водителей, которые управляют слишком шумными транспортными средствами, будут наказывать штрафами и даже лишать прав.
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о законопроекте, который предлагает установить наказание за слишком шумную езду в пределах населенных пунктов. Об этом говорится в заметке в Telegram-канале нардепа.
По словам Железняка, 4 августа на рассмотрение Верховной Рады поступил проект закона, который внесет определенные изменения в ряд законодательных актов. Если положения законопроекта утвердят без изменений, то украинцев, которые шумно ездят в собственном транспорте, будут наказывать следующим образом:
- первое нарушение — 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн);
- второе нарушение — 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн) и/или лишение прав на вождение на срок от 3 до 6 месяцев.
Также нардеп решил узнать мнение граждан относительно такого предложения. Подавляющее большинство — более 80% — по состоянию на утро 5 августа поддерживают наказание.
На веб-портале парламента есть карточка законопроекта. Указано, что идея новации принадлежит главе фракции партии "Слуга народа" Давиду Арахамии. В списке инициаторов, кроме него, еще 21 человек.
Законопроект №9564 от 4 августа 2023 года вносит изменения в три закона: в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в Закон Украины "О дорожном движении", в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". В тексте указан размер штрафов и предлагают лишать прав.
Отметим, в Украине допустимый уровень шума в пределах территорий населенных пунктов определяется следующими актами: Законом Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" и Государственными санитарными нормами допустимых уровней шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки. Если взглянуть в санитарные нормы, то там указано, что возле жилых домов и зон отдыха уровень шума не должен превышать 60-70 дБ.
Также в сети можно найти инфографику уровней шума, который производят различные источники: машины создают шум на уровне 70 дБ, мотоциклы — на уровне 100 дБ.
Напоминаем, эксперты Фокуса проанализировали закон, который усиливает ответственность военных за непослушание командирам. По словам юриста Владимира Рысенко, граждане могут попытаться обжаловать приговоры в Европейском суде по правам человека.
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