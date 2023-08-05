"Старых форматов больше не будет": Зеленский анонсировал кадровые "чистки" (видео)

Президент пообещал, что в Украине больше не будет схем, которые ослабляли страну десятилетиями.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения в кадровой политике на следующей неделе. Об этом глава государства 5 августа заявил в своем видеообращении.

Президент отметил, что в Украине "больше не будет старых форматов", когда одни защищают страну на фронте, а другие ставят "государство и людей на службу своей выгоде".

"На следующей неделе будет продолжение нашей работы по очистке государственных институтов от тех, кто пытался перетянуть из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго — десятилетиями — ослабляли Украину", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что любой гражданин Украины должен работать на благо государства, будь-то военком, депутат или чиновник.

"Так и будет. Я благодарю всех, кто сражается ради Украины", — резюмировал Зеленский.

Напомним, в своем видеообращении Зеленский также раскрыл подробности ракетной атаки на Украину 5 августа. Глава государства сообщил, что оккупанты нанесли удар по заводу "Мотор Сич" в Запорожье.

Кадровые перестановки и "охота на военкомов" в Украине

22 июля, председатель НАЗК Александр Новиков рассказал, что в течение трех месяцев в Украине будет продолжаться массовая проверка всех руководителей ТЦК.

Позже стали появляться сообщения о разоблачении военкомов. В частности, 2 августа сообщалось, что военком на Закарпатье получил подозрение за то, что заставлял солдат строить ему дом.

4 августа Государственное бюро расследований (ГБР) задержало экс-главу Запорожского областного ТЦК. В тот же день сообщалось, что ГБР поймало на взятке военкома в Полтавской области.

5 стало известно, что сотрудники ГБР задержали начальника Киевского районного ТЦК. Он подозревается в незаконной переправке лиц через границу. За свои "услуги" он брал $10 с человека.

Напомним также, 1 августа нардеп Алексей Гончаренко написал, что министра обороны Алексея Резникова могут назначить послом Украины в Великобритании. Он рассказал, что о снятии Резникова с должности главы Минобороны в Офисе президента думают давно — с момента скандала с закупками продуктов по завышенным ценам.