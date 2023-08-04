Получил почти 1 млн гривен доплат: ГБР разоблачило донецкого военкома на обогащении (видео)

Ранее подозреваемый занимал должность главы Запорожского ТЦК, где также, по мнению следствия, осуществлял незаконную деятельность. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Государственное бюро расследований (ГБР) задержало бывшего главу Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) по подозрению в незаконном обогащении. Об этом говорится в пресс-службе ведомства 4 августа.

В следствии отмечается, что обвиняемый организовывал специальные "схемы", благодаря которому обогащались приближенные к нему лица, а также представители местного криминалитета.

В ГБР также отметили, что на данный момент подозреваемый занимает должность Донецкого областного ТЦК и СП.

"В должности Запорожского ОТЦК и СП с июля по декабрь 2022 года мужчина без законных оснований направил приближенных подчиненных в боевую бригаду ВСУ якобы для выполнения боевых задач", — говорится в сообщении.

Также было отмечено, что подчиненные находились в зоне боевых действий как в отпуске, ведь не были назначены на должности в подразделениях. Соответственно, участие в боях они тоже не принимали.

В документации информация была другая, в результате чего глава ТЦК получил доплаты в размере 981,3 тысячи гривен.

"Более того, один из этих подчиненных предоставил документы для получения 700 тысяч грн денежной помощи в связи с потерей трудоспособности вследствие участия в боевых действиях", — добавили представители Государственного бюро расследований.

Задержанный также устраивал на работу представителей местного криминалитета. Это позволяло им уклониться от судебного рассмотрения уголовных дел по преступлениям различной тяжести. Один из них и вовсе снялся с воинского учета и покинул страну.

В ходе обысков по местам работы и проживания военкома нашли доказательства его противоправной деятельности. Там были фотографии подчиненных, которые получали безосновательные выплаты.

Сотрудник ТЦК незаконно обогащался во время войны Фото: ГБР Сотрудник ТЦК незаконно обогащался во время войны Фото: ГБР

Если вина будет доказана, подозреваемому грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним, 2 августа сообщалось, что военком на Закарпатье получил подозрение за то, что заставлял солдат строить ему дом. Начиная с марта 2023 года, украинские военные вместо службы занимались строительными работами на участке, принадлежащем военкому Ужгородского района, рассказали в ГБР.