Выборы во время войны: большинство украинцев считают, что нужно переизбрать Раду, — опрос

Большинство опрошенных считают, что осенью нужно также провести выборы в местные советы и глав громад.

Большинство украинцев высказались против проведения выбор осенью 2023 года в условиях войны с Россией. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса компании Active Group, опубликованные 7 августа.

Так, 45,5% опрошенных выступили однозначно против проведения выборов и еще 30,8% ответили — "скорее нет". При этом 8% затруднились с ответом.

Кроме того, респондентам предложили выбрать органы власти, которые следовало бы переизбрать на ближайших выборах (можно было выбрать несколько вариантов). Большинство опрошенных считают, что нужно поменять состав Верховной Рады Украины — за это проголосовали 51,9%.

Также почти половина респондентов считают, что необходимо переизбрать местные советы и мэров — 45,1% и 46,2% соответственно.

При этом за переизбрание президента проголосовали 12,2%.

Вместе с тем 18,6% опрошенных считают, что нужно оставить все как есть.

Опрос проводился в период с 29 июля по 4 августа, в нем участвовали граждане Украины старше 18 лет. Выборка составила 600 респондентов.

Выборы в Украине во время войны

Напомним, 3 августа председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что парламентские выборы в Украине состоятся только после окончания войны.

Более того, секретарь СНБО Алексей Данилов ранее рассказал, что в Украине невозможно провести выборы до тех пор, пока не закончится война, так как военнослужащие тоже должны иметь возможность проголосовать.

Также стоит отметить, что 31 июля представитель Центризбиркома заявил, что несмотря на то, что военное положение не предусматривает проведения выборов, провести их все-таки возможно, если внести соответствующие изменения в законодательстве.