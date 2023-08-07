Холодов потеряет мандат: его может заменить адвокат фирмы, которая работала с "Кварталом 95", — СМИ

Проект постановления о прекращении полномочий нардепа уже направили в комитет, а его принятие должно состояться до 11 августа. В Раде его может заменить адвокат Николай Тарарин.

7 августа в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Андрея Холодова, избранного по списку партии "Слуга народа". Об этом говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте парламента.

"В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 81 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Холодова Андрея Ивановича, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Слуга народа", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", — говорится в документе.

Проект постановления Фото: пресс-служба Верховноi Ради

Кто заменит Холодова в Верховной Раде?

На место Холодова в Верховной Раде может зайти адвокат Николай Тарарин, который является следующим в списке "Слуги народа" на выборах в парламент в 2019 году.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, Тарарин Николай Александрович родился 24 апреля 1979 года, в 2019 году работал адвокатом в ООО ЮФ "Гелон". Имеет высшее образование. На сайте ОО "Рух ЧЕСНО" утверждается, что он окончил юридический факультет Национальной юридической академии Украины им.

В 2015 году Тарарин получил удостоверение от Совета адвокатов Киевской области.

Николай Тарарин Фото: Слуга народа

На момент баллотирования в 2019 году Тарарин работал в юридической фирме "Гелон", которая, по данным "Движения ЧЕСТНО", представляла и интересы студии "Квартал 95".

Согласно данным YouControl, Тарарин также является бенефициаром юридической компании "Консион". Владельцем обоих был Сергей Ионушас — нардеп от "Слуги народа", сообщал "Рух ЧЕСНО".

К слову, 1 августа народный депутат Андрей Холодов, который полгода не был в Украине, заявил, что выровнял сложить свой мандат из-за болезни жены и ребенка.

Ранее, 31 июля, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Холодов написал заявление о том, чтобы сложить мандат народного депутата.

Напомним, что 28 июля журналисты программы "Схемы" сообщили, что Андрей Холодов в январе 2023 года выехал из Украины и с тех пор не возвращался. Предположительно, он может жить в своем имении на Кипре или в Вене, где его жена строит бизнес в бьюти-индустрии. По информации СМИ, последний раз Холодов был в Украине 21 января 2023 года. Утром того дня он на автомобиле Mercedes GLS 450 пересек границу через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области. До этого нардеп выезжал за границу 17 декабря, а затем вернулся 11 января и пробыл в Украине 10 дней.