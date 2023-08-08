"Философия мира": в ОП обнародовали документ, который обсуждали в Саудовской Аравии

Как отметили в Офисе президента, после окончания военных действий будет принят международный документ, который зафиксирует завершение конфликта и победу Украины.

На встрече, проходившей в Джидде 5-6 августа, украинская делегация представила участникам консультаций философию каждого из пунктов "формулы мира", представленной президентом Владимиром Зеленским. Соответсвующий документ Офис президента обнародовал 8 августа.

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, эти принципы основаны на ключевых нормах Устава ООН и международного права, а также уважении суверенитета и территориальной целостности государств в пределах признанных международных границ.

"Мы сформировали наше общее видение каждого из десяти пунктов "формулы мира" президента Зеленского. Общее, потому что в процессе длительных консультаций на разных уровнях в этом видении были отражены позиции большинства стран, участвующих в реализации мирной инициативы Украины", – отметил Андрей Ермак.

Офис президента опубликовал рамочный документ, который был представлен для обсуждения. Ермак дополнительно отметил, что следующим этапом будет разработка необходимых документов, выводов и соглашений для реализации каждого из десяти пунктов "формулы".

Ожидается, что в ближайшее время состоится еще одна встреча послов стран-участниц для согласования последующих шагов, а также продолжение подготовки программы Глобального мирного саммита. Ермак подчеркнул, что этот саммит будет иметь инициативный характер, и на нем будет утверждена "формула мира" Владимира Зеленского в качестве основы.

После окончания военных действий будет принят международный документ, который зафиксирует завершение конфликта и победу Украины. Предполагается, что этот документ будет утвержден на Глобальном мирном саммите, на который соберутся все страны, участвующие в процессе, и который будет закреплять выполнение десятого пункта "формулы" — достижение мира возможно лишь путем полного освобождения территорий Украины.

6 августа в Офисе Президента отметили, что хотя государства не достигли согласия по всем пунктам "формулы мира", предложенным президентом Украины Владимиром Зеленским, все же имеется общая поддержка мирного плана. Некоторые вопросы остаются на стадии консультаций.

Также сообщалось, что после встречи в Саудовской Аравии Украина собирается провести еще два саммита мира по окончанию войны по формуле президента Владимира Зеленского.