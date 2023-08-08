Правоохранители задержали нардепа от "Слуги народа" Анатолия Гунько на взятке, — СМИ (фото)

Парламентарий пытался "продать" землю Национальной академии аграрных наук, утверждают в СБУ. Сейчас ему грозит до 12 лет заключения.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) разоблачила действующего народного депутата Украины на масштабной коррупции. За деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в обработку государственных земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители задокументировали преступную деятельность нардепа и разоблачили его "на горячем" во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов США. За деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в обработку государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины", — сообщили в ведомстве.

Задержание нардепа Фото: СБУ

В рамках уголовного производства, начатого за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, решается вопрос о сообщении о подозрении народному депутату и двум его сообщникам.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — добавили в СБУ.

Задержание нардепа Фото: СБУ

Что известно о задержанном народном депутате?

Издание"Украинская Правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что речь идет народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько.

Гунько Анатолий Григорьевич родился 12 марта 1976 года в с. Сальное Черниговской области.

Анатолий Гунько Фото: Facebook

Жена депутата от "Слуги народа" — Гунько Наталья Ивановна является депутатом Киевского горсовета, сообщает ОО"Рух ЧЕСНО".

По данным YouControl, он является директором ООО"Гильдия права" и главой ОО"Правозащита плюс". Также по данным"Движения ЧЕСТНО" Гунько является бенефициаром ООО "Компания Интер-Профит", которая занимается строительством.

В 2015 году он баллотировался от партии "Наш край" в Киевский областной совет, но не был избран.

В 2016 году журналисты"Движения ЧЕСТНО" со ссылкой на СМИ отмечали, что Анатолий Гунько является фигурантом одной из земельных афер на территории Броваров.

"В 2013 году местные власти раздерибанили бывшие земли госпредприятия "Радиопередающий центр". На сессии общине разъяснили, что на этой земле якобы должны построить завод представители немецкой фармкомпании, которая на запрос СМИ и активистов такую версию впоследствии опровергла", — говорится в материале.

В 2019 году Анатолий Гунько баллотировался в Верховную Раду по 209 округу от "Батькивщины". Тогда он занял третье место, набрав более 17 тысяч голосов.

Согласно декларации за 2019 год Гунько заработал как ФЛП 4,88 млн грн, еще 243 тыс. грн получил от ООО "Гильдия Права", а также дивиденды на сумму 78 тыс. грн от адвокатского объединения "Гильдия Права". Наличными держал 500 тыс. долларов (~142 млн грн на 2020 год), 120 тыс. евро (почти 4 млн грн) и 3 млн грн.

В 2020 году Гунько победил на довыборах в Верховную Раду в 208 округе с результатом 34,1% (21 245 голосов). Тогда он баллотировался от партии "Слуга народа". Его главным оппонентом был лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, который набрал 31,78%.

В 2022 году Гунько не подписал обращение к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с требованием внести в повестку дня ближайшей сессии законодательные инициативы, касающиеся лишения полномочий народных депутатов и депутатов местных советов, которые были избраны от запрещенных пророссийских партий.

В 2023 году суд признал Анатолия Гунько виновным в нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и обязал выплатить штраф в размере 5 100 гривен, а также оплатить судебный сбор.

"Он написал депутатское обращение к начальнику ГУ НП в Черниговской области Нидзельскому В.А. Суд установил, что Гунько давал указания органу досудебного расследования в его депутатском обращении", — говорится в материале"Движения ЧЕСТНО".

Примечательно, что, по данным источников издания"Суспільне", речь шла о конфликте вокруг госпредприятия "Ивановка", принадлежащего Национальной академии аграрных наук Украины. Оно расположено в селе Ивановка Борзнянской общины Нежинского района.

Напомним, что 26 июля, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что председателя Государственной судебной администрации Алексея Сальникова подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда. Речь идет о 7,5 тысячи долларов.

Ранее, 26 июня, Фокус писал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины в сотрудничестве со Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко и еще нескольких должностных лиц ВГА на получении взятки. А уже 4 июля, он вернулся на работу и назвал обвинения во взяточничестве коварной и циничной провокацией. Свою невиновность топ-чиновник предложил доказать на детекторе лжи.