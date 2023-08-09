"Собираюсь выжить": Жан Беленюк пошутил про массовое лишение нардепов мандатов

По словам народного депутата от "Слуги народа", он собирается пережить непростой период, в котором оказались парламентарии.

Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк с юмором отреагировал на скандальные истории, которые привели к лишению нескольких нардепов Верховной Рады мандатов. По словам политика, он "собирается выжить". Об этом Жан Беленюк сообщил у себя в Facebook.

Нардеп прокомментировал шутку владельца харьковского издательства "Фолио" Александра Красовицкого, который сравнил ситуацию в Верховной Раде с романом Агаты Кристи "Десять негритят".

"Кажется, история этого парламента все больше напоминает книгу "Десять негритят", — написал Красовицкий.

Жан Беленюк в ответ пошутил: "Ничего не знаю, Я собираюсь выжить!"

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Напомним, 9 августа Верховная Рада лишила мандата народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова. Политик почти не появлялся на заседаниях парламента с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Последние полгода, по информации СМИ, Холодов находился за границей. Сам нардеп сообщил, что в связи с семейными обстоятельствами — состоянием здоровья его супруги и ребенка, он не может исполнять обязанности народного депутата.

Также в центре скандала оказался еще один бывший парламентарий от фракции "Слуга народа" Юрий Аристов. Он под видом служебной командировки в Литву отправился отдыхать на Мальдивы, после чего Верховная Рада лишила его мандата.

8 августа стало известно о том, что СБУ совместно с ГБР подозревают нардепа Анатолия Гунько в злоупотреблении полномочиями. Политика поймали на получении взятки. По версии следствия, парламентарий обещал за $221 тысячу "решить" вопрос с арендой государственной земли. Ему грозит конфискация имущества и срок до 12-ти лет.

Исключить из фракции СН могут еще одного народного депутата, Богдана Торохтия. По словам Давида Арахамия, семья политика во время войны покупала элитное имущество, в то время как он продолжал получать из бюджета компенсацию за аренду жилья. Глава фракции СН призвал Торохтия сложить мандат.