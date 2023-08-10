"Разговоры без Путина": Украина определила условия для переговоров с Россией, — Кулеба

Мирные переговоры возможны лишь после полного вывода российских военных с украинской территории, а обсуждение будет проводиться при участии посредника, утверждает глава МИД Украины.

Переговоры с Россией возможны при определенных условиях, но они будут происходить не с президентом РФ Владимиром Путиным из-за большого количества его преступных действий. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Corriere della Sera.

По словам Кулебы, для Украины переговоры с Россией возможны только после полного вывода войск РФ с территории Украины. Однако он четко утверждает, что российский лидер Владимир Путин не является деловым партнером для этих переговоров из-за его преступных действий.

"Путин не партнер для переговоров. Он совершил слишком много очень серьезных преступлений. Существуют другие дипломатические способы опосредованной борьбы", — отметил министр.

Кулеба также указал на то, что никогда не будет возможности видеть Путина и президента Украины Владимира Зеленского за одним столом для переговоров.

Подчеркивая необходимость полного вывода российских войск министр добавил, что дипломатический подход также имеет значение. Он отметил, что генералы военных сил Украины влияют на россиян с целью достижения отступления, но дипломатия также играет важную роль в нахождении решений.

В то же время Кулеба выразил сомнение относительно возможности начать переговоры до полного вывода войск РФ из Украины, указав на то, что Россия продолжает атаковать и предпочитает войну миру.

Украинская сторона стремится к поиску творческих решений и готова к диалогу, однако пока нет оснований для переговоров из-за непрекращающегося агрессивного курса России.

Глава украинского МИД также напомнил, что в прошлом году было заключено "зерновое соглашение", которое Россия не сдержала, несмотря на посредничество генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Было два отдельных соглашения с нами и с Москвой, никогда не было прямого взаимопонимания. Нам нужна определенная креативность, чтобы находить решения. Мы будем их искать любыми способами, но пока условия отсутствуют: Россия продолжает нас атаковать, она предпочитает войну, а не мир", — отметил министр.

Напомним, что 6 августа Андрей Ермак рассказал о результатах встречи в Саудовской Аравии. В Джидде, Саудовская Аравия, состоялся мирный саммит по принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины. По словам Андрея Ермака, разговор между представителями стран был открытым и честным.

Позже, 9 августа, Фокус писал, что в Кремле очень испугались дипломатической изоляции после большого саммита в Саудовской Аравии, где более 40 стран обсуждали пути к прекращению войны в Украине. Россию туда не пригласили.