"Самый горячий этап в прошлом": у Дуды заявили об улучшении отношений Польши и Украины

Спор между странами возник из-за решения Польши продлить запрет на экспорт украинского зерна после 15 сентября. Однако глава Канцелярии польского президента Шрот заявил, что отношения между Варшавой и Киевом уже улучшились.

Глава Канцелярии президента Польши Павел Шрот заявил, что между Польшей и Украиной закончился самый горячий этап спора. Об этом он сообщил Польскому радио.

По словам Павла Шрота, украинская сторона лично пригласила главу президентского Бюро международной политики, министра Марцина Пшидача на переговоры в Саудовскую Аравию. Это в свою очередь свидетельствует об улучшении отношений между странами.

Отметили, что предметом спора между двумя странами стал вопрос эмбарго на украинское зерно, в частности заявление польской стороны о продолжении блокирования экспорта украинского зерна в одностороннем порядке, тогда как ЕС прекратил блокаду.

"Думаю, это не единственное разногласие между нами, и в будущем они, конечно, будут появляться. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше", — сказал Павел Шрот.

Экспорт зерна из Украины: в чем возник спор

19 июля после встречи министров сельского хозяйства Польши, Венгрии, Болгарии, Словакии и Румынии польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не планирует открывать границу с Украиной после 15 сентября, когда должен истечь срок моратория Еврокомиссии на импорт зерна из Украины.

Моравецкий объяснил свое решение риском дестабилизации рынков в Польше.

"Все, что плохо для польского аграрного хозяйства, должно быть либо заблокировано, либо изменено, либо компенсировано. Это позиция правительства Республики Польша", — сказал чиновник.

Однако он отметил, что Польша осуществляет транзит украинских зерновых продуктов.

24 июля президент Украины Владимир Зеленский назвал польское блокирование экспорта агропродукции после 15 сентября "ни в каком виде недопустимым".

Как писал Фокус, проблемы с экспортом украинского зерна возникли еще в начале полномасштабного вторжения РФ. Украина начала экспортировать зерно через сухопутную границу с Польшей, однако это привело к возмущению среди местных фермеров, поскольку украинскую продукцию, которая должна была идти транзитом, нередко продавали на территории Польши. В результате Польша и Румыния обратились к Еврокомиссии с требованием наладить отслеживание экспорта зерновых продуктов из Украины.