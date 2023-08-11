"Меркантильный интерес": Кабмин ликвидировал структуру, разыскивающую пропавших без вести, — СМИ

Журналистка Татьяна Николаенко предположила, что цель этого решения — решить проблему с обещанными родственникам выплатами. Уполномоченный Олег Котенко подтвердил кадровые изменения и отметил, что настроен и дальше помогать людям.

Во время совещания в Кабинете Министров Украины под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля приняли решение о ликвидации Офиса Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Об этом 10 августа сообщила в соцсетях журналистка "Цензор.НЕТ" Татьяна Николаенко.

В публикации говорится, что в дальнейшем полномочия ликвидированного Офиса будут распределены:

Министерство внутренних дел будет отвечать за розыск пропавших и реестр;

Главное управление разведки Минобороны — за возвращение тел погибших;

Министерство обороны будет организовывать деятельность поисковых групп.

Источник издания проинформировал, что от новой должности в МВД Уполномоченный Олег Котенко отказался, ведь пригласили только его.

Николаенко подчеркнула, что тела будут возвращать и после ликвидации соответствующей структуры, но государство может иметь "вполне меркантильный интерес". Журналистка отметила, что получение выплат родственниками пропавших уже затрудняет подтверждение того, что человек пропал, через суд.

"С одной стороны власть так решает для себя нерешаемую проблему, которую сама создала, пообещав миллионные выплаты. Но с другой своими руками подогревает себе адский котел человеческого гнева", — подытожила она.

Олег Котенко подтвердил ликвидацию

Информацию о ликвидации Офиса Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах по решению Кабмина подтвердил в комментарии hromadske сам Олег Котенко.

Он сообщил, что соответствующее постановление официально обнародуют в ближайшие дни.

Чиновник рассказал, что в течение года работы он и команда встретились с более 10 тысячами родственников лиц, пропавших без вести. По его словам, большинство уже получили ответы. Котенко планирует и в дальнейшем помогать людям, но отметил, что "без полномочий это будет трудно".

На момент публикации в Кабмине не прокомментировали решение.

Результаты работы структуры

Должность Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и его Секретариат создали в апреле 2022 года. На правительственном сайте опубликован отчет о работе структуры за прошлый год.

В течение года:

было организовано 16 передач тел погибших и обеспечена репатриация 869 тел погибших в результате войны;

было создано семь специальных групп по поиску тел, вещей и документов погибших лиц и осуществлено ими 50 выездов на деоккупированные территории, в результате которых эксгумировали более 700 тел, вещей и документов;

было разыскано и возвращено для захоронения более 300 тел погибших в зонах боевых столкновений;

было заведено 13 835 дел по розыску пропавших без вести.

Напомним, 10 августа глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что фракция исключила из депутатской группы Богдана Торохтия и Анатолия Гунько. Он заявил, что "никто никого выгораживать не будет". Ранее имена нардепов фигурировали в скандалах, связанных с коррупцией.

Также 10 августа стало известно, что член Центральной избирательной комиссии Украины Юрий Буглак, который еще до полномасштабного вторжения РФ уехал в США, за 2022 год получил 1,5 миллиона государственных выплат. Более того, осенью прошлого года, по данным СМИ, он запрашивал материальную помощь из бюджета.