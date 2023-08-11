"Индивидуальная ситуация": член ЦИК выехал в США и получил 1,5 млн гривен из бюджета (фото)

Место жительства Юрия Буглака удалось установить благодаря соцсетям его жены — Татьяна Ртищева указала, что с января 2022 года проживает во Флориде. Выехавший из Украины член ЦИК уверен, что работает на благо страны и не считает свой выезд нарушением законодательства.

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Член Центральной избирательной комиссии Украины Юрий Буглак выехал из Украины за 12 дней до начала полномасштабной войны и проживает в пригороде американского города Майами, штат Флорида. Об этом пишет "Радио Свобода" 10 августа.

Сообщается, что на протяжении 2022 года экс-депутат Верховной рады от партии "Блок Петра Порошенко" Юрий Буглак получал заработную плату и прочие выплаты, находясь за пределами Украины.

С момента выезда из страны чиновник получил государственные выплаты на сумму в 1,5 миллиона гривен. В частности, осенью 2022 года дважды запрашивал материальную помощь из бюджета – "на оздоровление" и "для решения социально-бытовых вопросов в связи с рождением ребенка". Общая сумма помощи составила 230 тысяч гривен.

Запросы Юрия Буглака о материальной помощи

Как отмечают журналисты, 9 марта члены ЦИК снова должны были вернуться к заседаниям оффлайн, однако с этого дня Юрий Буглак ушел в отпуск по уходу за ребенком с сохранением своего поста. По данным расследователей, будучи заграницей экс-нардеп присоединялся к онлайн заседаниям ЦИК в среднем несколько раз в месяц.

В комментарии СМИ Юрий Буглак заявил, что работает на свою страну, а все его действия законны. Он отказался указывать свое местопребывание, однако расследователи выяснили, что чиновник проживает в США на берегу Атлантического океана.

Где именно живет член ЦИК, журналисты узнали благодаря соцсетям его супруги Татьяны Ртищевой, у которой профайле LinkedIn указано, что с января 2022 ее местом жительства является Голливуд, штат Флорида, что недалеко от Майями. Женщина также опубликовала фото в Facebook-группе "Живем в Майами, говорим по-русски". По виду из окна СМИ определили ЖК, в котором, предположительно, живут супруги.

Профиль в LinkedIn Татьяны Ртищевой

Публикация Татьяны Ртищевой в Facebook

ЖК The Wave в Голливуде

Вероятное место проживания Юрия Буглака с семьей

Юрий Буглак отметил, что, по его мнению, обращение президента Украины Владимира Зеленского ко "всем представителям государства" с призывом вернуться в страну не касалось членов ЦИК. Он заявил, что не является олигархом или депутатом и может работать дистанционно.

"У каждого человека в определенный момент есть индивидуальная ситуация, которая касается его жизни, здоровья, его семьи и так далее", — объяснил Буглак.

Напомним, 10 августа стало известно, что 22-летний депутат местного городского совета населенного пункта Рудки во Львовской области Дмитрий Копанчук уехал из страны и сложил полномочия.

Ранее, 9 августа, народный депутат Александр Дубинский получил подозрение от генерального прокурора из-за своего выезда за границу.