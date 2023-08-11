"Індивідуальна ситуація": член ЦВК виїхав до США й отримав 1,5 млн гривень із бюджету (фото)

Місце проживання Юрія Буглака вдалося встановити завдяки соцмережам його дружини — Тетяна Ртіщева вказала, що з січня 2022 року проживає у Флориді. Член ЦВК, який виїхав з України, впевнений, що працює на благо країни і не вважає свій виїзд порушенням законодавства.

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Член Центральної виборчої комісії України Юрій Буглак виїхав з України за 12 днів до початку повномасштабної війни та проживає в передмісті американського міста Маямі, штат Флорида. Про це пише "Радіо Свобода" 10 серпня.

Повідомляють, що протягом 2022 року ексдепутат Верховної ради від партії "Блок Петра Порошенка" Юрій Буглак отримував заробітну плату та інші виплати, перебуваючи за межами України.

З моменту виїзду з країни чиновник отримав державні виплати на суму в 1,5 мільйона гривень. Зокрема, восени 2022 року двічі запитував матеріальну допомогу з бюджету — "на оздоровлення" та "для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини". Загальна сума допомоги склала 230 тисяч гривень.

Запити Юрія Буглака про матеріальну допомогу

Як зазначають журналісти, 9 березня члени ЦВК знову мали повернутися до засідань офлайн, однак відтоді Юрій Буглак пішов у відпустку для догляду за дитиною зі збереженням своєї посади. За даними розслідувачів, перебуваючи закордоном, екснардеп приєднувався до онлайн-засідань ЦВК у середньому кілька разів на місяць.

У коментарі ЗМІ Юрій Буглак заявив, що працює на свою країну, а всі його дії законні. Він відмовився вказувати своє місцеперебування, проте розслідувачі з'ясували, що чиновник проживає у США на березі Атлантичного океану.

Де саме мешкає член ЦВК, журналісти дізналися завдяки соцмережам його дружини Тетяни Ртіщевої, в якої в профайлі LinkedIn зазначено, що з січня 2022 року її місцем проживання є Голлівуд, штат Флорида, що неподалік від Маямі. Жінка також опублікувала фото у Facebook-групі "Живемо в Маямі, говоримо російською". За видом із вікна ЗМІ визначили, в якому ЖК ймовірно живе подружжя.

Профіль у LinkedIn Тетяни Ртіщевої

Публікація Тетяни Ртіщевої у Facebook

ЖК The Wave у Голлівуді

Ймовірне місце проживання Юрія Буглака з родиною

Юрій Буглак зазначив, що, на його думку, звернення президента України Володимира Зеленського до "всіх представників держави" із закликом повернутися в країну не стосувалося членів ЦВК. Він заявив, що не є олігархом чи депутатом і може працювати дистанційно.

"У кожної людини в певний момент є індивідуальна ситуація, яка стосується її життя, здоров'я, її сім'ї тощо", — пояснив Буглак.

Нагадаємо, 10 серпня стало відомо, що 22-річний депутат місцевої міської ради населеного пункту Рудки у Львівській області Дмитро Копанчук виїхав із країни і склав повноваження.

Раніше, 9 серпня, народний депутат Олександр Дубінський отримав підозру від генерального прокурора через свій виїзд за кордон.