Путин и Эрдоган могут провести встречу на территории Турции: СМИ назвали вероятную дату

По данным турецких журналистов, основными темами разговора должны стать возобновление "зерновой сделки" и обмен пленными.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в конце августа или в начале сентября 2023 года. Об этом сообщает A Haber.

Политики могут устроить разговор как на территории Турции, так и в России. О месте встречи еще не сообщается. Также в секрете держат дату встречи двух президентов. Однако, скорее всего, она состоится в конце лета — начале осени этого года.

Основными темами диалога должны стать возобновление "зерновой сделки" и вопросы обмена пленными.

О том, что российский президент может приехать в Анкару, было обсуждено во время телефонных переговоров 2 августа. Впрочем, на территории Турции Путина могут арестовать.

Турция играет важную роль в посредничестве диалога с РФ. Ведь Эрдоган помогал в вопросе освобождения из плена и возвращения в Украину командиров "Азова", а также турецкий лидер заявил, что будет прилагать все усилия для восстановления "зерновой сделки".

Напомним, в Турции рассчитывают на расширенную зерновую сделку.

Также Фокус писал о согласии Путина на продление зерновой сделки.