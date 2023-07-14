Эрдоган заявил, что Путин согласился на продление зерновой сделки, — СМИ (видео)

По словам журналистов, генсек ООН отправлял письмо Путину, в котором просил его продлить зерновую сделку. Эрдоган сказал, что надеется на расширение зернового коридора в Черном море.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава Кремля Владимир Путин согласился на продление Черноморской зерновой сделки. Об этом пишет турецкое издание Anadolu.

Сообщается, что в Анкаре готовятся принять Путина в августе.

"У нас есть общие позиции по продлению зерновой сделки", — сказал Эрдоган.

Издание пишет, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш направил письмо Путину, чтобы тот согласился на продление зерновой инициативы.

"Я надеюсь, что этим письмом мы обеспечим расширение работы зернового коридора совместными усилиями с Россией", — сказал Эрдоган, комментируя письмо Гуттериша.

Путин согласился на продление зерновой сделки

Напомним, что 3 июля журналисты писали, что в ЕС хотят ослабить санкции против РФ и продлить "зерновое соглашение". Сторонники сохранения договоренностей в рамках "зерновой инициативы" считают, что ослабить санкции против России — это "наименее худший" вариант для сохранения экспорта зерна.

Также 12 июля американские аналитики заявили, что РФ ударом по зерновым складам в Одессе пыталась сорвать зерновую инициативу. Так, российские войска пытались атаковать зерновой терминал в Одесской области, а также 2 беспилотника нанесли удар по административному зданию портового комплекса.